Vertrouwen in Feyenoord is groot: ‘Zo goed is AS Roma óók weer niet’

Woensdag, 25 mei 2022 om 16:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:26

Pierre van Hooijdonk is van mening dat AS Roma niet te groot moet worden gemaakt. De oud-profvoetballer en analist van de NOS won twintig jaar geleden geleden met Feyenoord de UEFA Cup. Hij hoopt dat de Rotterdammers woensdagavond in de Conference League-finale niet te veel respect voor de ploeg van trainer José Mourinho tonen. “Zij zijn ook gewoon zevende geëindigd in de Serie A, dus zo goed zijn ze nu óók weer niet”, aldus Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk beaamt dat je in een finale moet kunnen pieken. “Er komt een stukje spanning bij kijken, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat deze selectie van Feyenoord wel een aantal volwasse jongens heeft die misschien de onrust bij de jonkies weg kan halen”, zegt de voormalig international van Oranje. Volgens Van Hooijdonk moet Feyenoord tegen AS Roma gewoon zijn eigen spel spelen. “Feyenoord moet Roma onder druk zetten en niet de angst hebben om een goal tegen te krijgen. Natuurlijk is dat inherent aan voetbal, alleen de kracht van Feyenoord in dit seizoen is dat ze doelpunten kunnen maken.”

Daarnaast stelt Van Hooijdonk dat AS Roma ook niet te groot gemaakt moet worden. “Het is een geweldig grote club en ze spelen in de Serie A. Ik denk dat de spelers van Feyenoord over het algemeen heel veel spelers van Roma kennen, maar andersom is dat niet zo. Daardoor kan er weleens iets te veel respect ontstaan. Ze hebben vaak tegen zulke tegenstanders gespeeld, maar dat je dan na afloop denkt: het viel eigenlijk reuze mee.” De analist geeft aan dat je dit in een finale niet kunt hebben. “Als je dat na afloopt denkt, dan is het te laat geweest. Tuurlijk moet je voor elke tegenstander respect hebben, maar dat moet onmiddellijk weg zijn, want zij zijn ook gewoon zevende geëindigd in de Serie A, dus zo goed zijn ze nu óók weer niet.”