Driessen ziet Overmars ‘gevaarlijke situatie’ creëren bij Royal Antwerp

Vrijdag, 20 mei 2022 om 18:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:32

Valentijn Driessen vindt het geen goed idee dat Marc Overmars als sportief directeur van Royal Antwerp FC bezig is met het binnenhalen van landgenoten Mark van Bommel en Andries Ulderink voor de technische staf. De journalist van De Telegraaf is zelfs van mening dat de bestuurder 'een gevaarlijke situatie' creëert bij de ambitieuze Belgische club. Van Bommel lijkt op korte termijn voor twee jaar te tekenen in Antwerp, terwijl er veel ophef is over de mogelijke komst van Ulderink.

"Mark van Bommel, het is nog niet helemaal rond, krijgt dan een Nederlandse assistent, en die heeft natuurlijk een kunstje geflikt bij FC Twente, Andries Ulderink", zo opent Driessen vrijdag in de Kick-Off-podcast van de landelijke krant. "Die heeft gezegd dat hij niet meer op een lijn zit met Ron Jans. En die geluiden waren er ook. Een week na de competitie had hij een gesprek aangevraagd en dat aangegeven, en of zijn eenjarige contract verscheurt kon worden. Dan zeggen bij Twente: 'Ja, als jullie echt niet meer door een deur kunnen'. Maar uiteindelijk bleek het zo te zijn dat hij al contact had met Antwerp en dat hij daar assistent-trainer wordt", licht de voetbalvolger de situatie nader toe.

"Dus dat was de hoofdreden om dat contract verscheurd te laten krijgen", voegt Driessen daaraan toe. "En ik hoorde nog een naam van John Stegeman. En ik vind: Overmars zit er al en het wordt natuurlijk een gevaarlijke situatie als je daar een heel Nederlands contingent binnenhaalt. Dan ben je ook tegelijk heel erg kwetsbaar, want je moet ook kijken naar het verleden van die club. En betrek dan ook mensen uit het verleden van Antwerp erbij", aldus Driessen.

Bij Twente is afgelopen week met verbazing gereageerd op het nieuws rond Ulderink. De club laat het er niet bij zitten en eist een gesprek met de assistent-trainer. "We hebben veel respect voor Andries als trainer en als mens, maar we hebben wel een aantal vragen. We willen graag van Andries horen hoe het precies zit”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan. Hij rekent bij een vertrek van Ulderink op een transfersom van Antwerp. "Dat is wel de normale gang van zaken als een andere club een speler of een trainer met een doorlopend contract ophaalt."

Ook Jan Streuer was verrast. "Als het nieuws klopt dat hij daar naar toe gaat, en daar lijkt het sterk op, dan vind ik het zeer teleurstellend en ook onbegrijpelijk hoe dit is gegaan", citeerd TC Tubantia de technisch directeur van Twente. Ulderink maakte maandag zijn vertrek kenbaar, liet dinsdag een persbericht uitsturen en staat nu dus aan de vooravond van een avontuur bij Antwerp. Bij Twente willen ze weten of Ulderink al rond was met de Belgische club toen hij zijn afscheid aankondigde. In Enschede zeggen ze niet op de hoogte te zijn van de interesse van Antwerp.