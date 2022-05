Van Bronckhorst zit er volledig doorheen: ‘We liggen emotioneel in puin’

Donderdag, 19 mei 2022 om 10:44 • Tim Cozijnsen

Giovanni van Bronckhorst is diep teleurgesteld na het verliezen van de finale van de Europa League. Rangers en Eintracht Frankfurt wisten in 120 minuten geen afstand van elkaar te nemen, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Aaron Ramsey miste namens de Schotten de enige strafschop, waardoor Eintracht Frankfurt de titel veroverde. Het verlies komt hard aan bij de Nederlandse oefenmeester. “Een Europese finale verliezen doet pijn", zo sprak Van Bronckhorst na afloop op de persconferentie.

De zichtbaar teleurgestelde trainer van de Schotten is ondanks de uitschakeling trots op zijn ploeg. “Het was een gelijkwaardige wedstrijd en we hebben de kansen gehad, maar het was niet genoeg. We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Ik kan niet klagen over mijn spelersgroep. Zij hebben alles gegeven”, aldus Van Bronckhorst.

De oud-international weet hoe het is om een belangrijke finale op het nippertje te verliezen als speler. Als linksback van het Nederlands elftal verloor Van Bronckhorst de WK-finale van 2010 door een doelpunt diep in de verlenging van de Spanjaard Andrés Iniesta. "Ik weet hoeveel pijn dit doet." Veel tijd heeft de trainer van de Schotse club niet om te treuren. Komende zaterdag dient alweer de volgende finale aan voor Van Bronckhorst, als hij met Rangers in de Schotse FA Cup-finale Hearts treft.

“Het zal moeilijk zijn om ze daarvoor klaar te stomen. We liggen emotioneel in puin en zijn emotioneel verslagen. Dit was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.” Ondanks de grote teleurstelling binnen de ploeg, is Van Bronckhorst strijdvaardig. “Het gaat zaterdag niet makkelijk worden. Maar we zullen klaar zijn om de volgende finale te spelen en het seizoen met een prijs af te sluiten.”