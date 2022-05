Toptalent United kijkt uit naar komst Ten Hag: ‘Allemaal positief bij Ajax'

Woensdag, 18 mei 2022 om 19:25 • Shane Jebbink • Laatste update: 19:27

Anthony Elanga kijkt uit naar de komst van Erik ten Hag naar Manchester United, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports. Het toptalent is dit seizoen doorgebroken bij de Engelsen, maar beleeft door de prestaties van de club toch een teleurstellend seizoen met the Red Devils. Ten Hag neemt na dit seizoen het stokje over van interim-manager Ralf Rangnick. Elanga is positief over de toekomstige samenwerking met de oefenmeester: “Ik ben erg enthousiast om met hem te gaan werken”.

De twintigjarige Elanga beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij United, nadat hij aan het einde van vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (1-2 verlies) debuteerde. De Zweed kwam dit seizoen tot 26 wedstrijden voor the Mancunians, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Zo scoorde het talent in zijn invalbeurt tegen Atlético Madrid (1-1) in de Champions League. Elanga kijkt uit naar het nieuwe seizoen bij United onder Ten Hag, naar wie hij onderzoek heeft gedaan.

“Ik heb tegen een aantal Ajax-spelers gespeeld tijdens het EK Onder-17, daar heb ik een gesprek mee gehad. Ze waren allemaal positief”, geeft de jongeling aan tegenover Sky Sports. Elanga heeft naast zijn veldonderzoek Ten Hag al langer in het vizier en is onder de indruk van zijn toekomstige manager. “Alleen al hoe Ajax speelde in de Champions League… Niet alleen dit seizoen, maar ook daarvoor. Hij heeft een fantastische staat van dienst in Europa en het is geweldig hoe hij jonge spelers heeft ontwikkeld. Ik ben erg enthousiast om met hem te gaan werken”, besluit de aanvaller lovend.

Manchester United beleeft een uitermate teleurstellend seizoen en beëindigd na de laatste wedstrijd tegen Crystal Palace aankomende zondag het seizoen op de zesde of zevende plaats, waardoor plaatsing voor de Champions League niet meer mogelijk is. De Engelse grootmacht werd eerder in het seizoen in het miljardenbal ondanks een goal van Elanga uitgeschakeld door Atlético, terwijl ook de campagnes in de Engelse bekertoernooien vroegtijdig strandden tegen West Ham United en Middlesbrough.