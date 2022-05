Ploeggenoot uit de kast gekomen Daniels door het stof na homofobe tweets

Marvin Ekpiteta heeft zich verontschuldigd voor een aantal oude homofobe berichten op sociale media en deze verwijderd nadat zijn teamgenoot Jake Daniels uit de kast is gekomen. Daniels is sinds Justin Fashanu in 1990 de eerste profvoetballer in het Verenigd Koninkrijk die openlijk voor zijn homoseksualiteit besloot uit te komen. Een reeks homofobe berichten van Ekipiteta die hij tussen 2012 en 2013 online publiceerde, kwamen aan het licht na Daniels' aankondiging.

In een van de tweets leek de Ekpiteta het besluit van het Nigeriaanse parlement te steunen om het homohuwelijk te verbieden. In een andere tweet zei hij dat het ‘walgelijk’ was dat er vijf homo's waren in het ‘kleine dorp’ van Hollyoaks, een fictieve dramaserie. Nadat de posts uit het verleden van de verdediger aan het licht kwamen, heeft Ekpiteta een statement naar buiten gebracht om zijn excuses aan te bieden. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze posts op sociale media en ik heb er spijt van”, aldus de 26-jarige verdediger. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor de beledigende en volledig ongepaste uitlatingen die ik heb gedaan en voor de sentimenten die ik heb geuit.”

"Ik ben trots op Jake Daniels en alle betrokkenen bij Blackpool voor wat een enorm positief moment is voor het voetbal in zijn geheel”, vervolgt Ekpiteta. “Ik schaam me voor de opmerkingen die ik als zeventienjarige maakte, bijna tien jaar geleden, en die op geen enkele manier de waarden weerspiegelen die ik nu heb of de overtuigingen die ik heb als persoon of als ploeggenoot. Voetbal moet een plek zijn waar iedereen zich vrij kan voelen, en ik ben ontdaan dat de opmerkingen die ik eerder heb gemaakt anders suggereren.”

Daniels besloot maandag uit de kast te komen. De zeventienjarige aanvaller van Blackpool deed aan Sky Sports zijn verhaal over het verlangen om eerlijk te zijn en 'geen leugen te leven'. “Ik wist het toen ik vijf of zes jaar oud was", zei Daniels in het openhartige interview met de Engelse sportzendergroep. "Op zo'n leeftijd denk je niet echt dat voetbal en homo zijn niet mengt. Je denkt: op een dag krijg ik een vriendin, ga ik veranderen en komt het goed. Maar op een dag realiseer je je dat je gewoon niet kán veranderen. Zo werkt het niet."

Daniels erkent vriendinnen te hebben gehad, enkel om te doen alsof hij hetero was. "Op school vroegen mensen me zelfs: 'Weet je zeker dat je geen homo bent?' En ik antwoordde dan: 'Nee, dat ben ik niet.' Het was een marteling, maar ik wil geen leugen meer leven. Voor een lange tijd heb ik gedacht dat ik de waarheid moest verbergen omdat ik profvoetballer wilde worden. Dat ben ik nu. Ik vroeg mezelf of ik moest wachten tot ik met pensioen was om mijn geaardheid bekend te maken. Maar ik wist dat dat tot een leven lang aan leugens zou leiden."