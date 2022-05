Bijlow traint weer voluit en wordt klaargestoomd voor finale in Tirana

Dinsdag, 17 mei 2022 om 12:20 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:35

Feyenoord heeft nog altijd de hoop in Tirana te kunnen beschikken over Justin Bijlow. De doelman, sinds begin maart uit de roulatie wegens een voetblessure, heeft dinsdagmorgen weer voluit getraind. Het twitter-kanaal Feyenoord Youth Watcher meldt dat Bijlow buiten heeft getraind en daarbij ook weer volledig gebruik kon maken van zijn herstellende voet. De sluitpost heeft nog acht dagen om zich klaar te stomen voor de Conference League-finale tegen AS Roma, die op 25 mei in Tirana wordt afgewerkt.

De doelman liep begin maart in de thuiswedstrijd in de achtste finale van de Conference league tegen Partizan Belgrado een voetblessure op. Feyenoord meldde een week later dat Bijlow onder het mes moest en het seizoen erop zat voor de 24-jarige sluitpost. Nu blijkt dat er toch nog een sprankje hoop gloort voor de Rotterdammers om hun eerste doelman erbij te hebben in Tirana. Bijlow trainde dinsdagmorgen weer buiten, en kon daarbij ook weer tegen de bal trappen.

De Israëlische keeper Ofir Marciano verving Bijlow sinds zijn blessure, en heeft tot dusverre goede optredens afgewisseld met mindere optredens. Zo zag de doelman er afgelopen zondag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen bij beide treffers van FC Twente niet goed uit (1-2 verlies). “Bij die tweede goal, het lijkt wel of er iemand zit met een joystick”, zo omschreef Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal het doelpunt van Twente-speler Gijs Smal, die de bal in een leeg doel kon schieten doordat Marciano een stap opzij zette. “Al is er maar één procent kans dat je Bijlow kunt opstellen, dan moet je het doen”, zo luidde de duidelijke conclusie van Ibrahim Afellay.

Afgelopen donderdag meldde het Algemeen Dagblad al dat Feyenoord niet uitsluit dat Justin Bijlow tot de selectie zal behoren voor de Conference League-finale tegen AS Roma. Met de finale in zicht begint de doelman zich volgens journalist Mikos Gouka steeds fitter te voelen. Hij traint nog niet volledig mee met de selectie, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. Een plek op de bank in Tirana wordt omschreven als een reële doelstelling.

"Ze sluiten niet uit dat Bijlow bij de wedstrijdselectie zou kunnen zitten, maar eerst willen ze dat hij volledig met de groep gaat meetrainen zonder dat Bijlow daar druk bij voelt", beschreef Gouka de gedachtegang bij Feyenoord. "Dat is niet uitgesloten, want die periode is nog best lang. Hij is goed op weg om dat te halen." Bijlow gaat in de aanloop naar de finale mee op trainingskamp naar Lagos en daar wordt zijn fitheid nader getest.