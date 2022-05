Juventus schenkt bij afscheid van Chiellini en Dybala een laat Europees ticket

Maandag, 16 mei 2022 om 22:45 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:26

Juventus heeft maandagavond tegen Lazio na zeventien jaar afscheid genomen van Giorgio Chiellini. De 37-jarige clubicoon kreeg om die reden na zeventien minuten een eervolle publiekswissel en verderop in het duel namen de fans in het Allianz Stadium ook afscheid van Paulo Dybala. Voor Juventus stond er niets meer op het spel, maar voor Lazio wél: de Romeinen haalden met de gelijkmaker in de allerlaatste seconde een Europa League-ticket binnen: 2-2. Lazio eindigt nu namelijk zeker vijfde of zesde in de Serie A; Juventus stond al vast op plek vier.

Juventus trad de wedstrijd aan zonder Matthijs de Ligt, die al snel het veld mocht betreden bij het wisselen van Chiellini. Voor laatstgenoemde was het zijn laatste thuiswedstrijd in het shirt van Juventus. Lazio moest het doen zonder de topscorer van de competitie: Ciro Immobille zat wegens een blessure niet bij de selectie en kon op die manier zijn nummer één-positie op de topscorerslijst niet verstevigen (27 goals).

Chiellini doing the stadium tourpic.twitter.com/YLlwIjaXHM — Juve Canal (@juve_canal) May 16, 2022

Na tien minuten was het al raak voor de thuisploeg. Morata ontving een snel genomen hoekschop en sneed een voorzet strak aan. Vlahovic liep slim uit de rug weg van tegenstander Adam Marusic en dook de voorzet bij de tweede paal laag in de korte hoek binnen: 1-0. Het was het 51ste doelpunt voor de Serviër, waarmee hij op gelijke hoogte komt met landgenoot Dejan Stankovic. Beide delen nu het record voor meeste doelpunten in de Serie A gemaakt door een Servische speler.

Niet veel later was het Chiellini die de aandacht op zich gevestigd kreeg. Chiellini werd vervangen door De Ligt en maakte na zijn wissel een ronde door het hele stadion. Lazio zocht een opening in de defensie van Juventus, maar zag de Oude Dame na een zwakke voorzet de tweede treffer op het scorebord zetten. Dybala vond Juan Cuadrado met een knappe hakbal, die rond het strafschopgebied niet zelfzuchtig was en Morata aanspeelde. De Spanjaard wist omringd door vier man toch nog een gaatje te vinden en schoot knap raak in de verre hoek: 2-0.

Paulo Dybala was moved to tears after playing his last match at the Allianz Stadium ?? pic.twitter.com/orheJPClvQ — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 16, 2022

Vlak na rust bracht Lazio de spanning terug in de wedstrijd. Patric leek een corner naast het doel te koppen, maar Sandro tikte de bal in een reflex in eigen doel: 2-1. Lazio was op zoek naar de gelijkmaker en was via Danilo Cataldi dichtbij. Doelman Mattia Perin had echter een uitstekend antwoord op de vrije trap van de middenvelder. Een kwartier voor tijd kreeg ook Dybala de mogelijkheid om het publiek te bedanken. De international van Argentinië had moeite om zijn tranen in bedwang te houden. Na een knuffel van Allegri kreeg Dybala een omhelsing van Chiellini. Diep in blessuretijd dwong Lazio een uiterst belangrijk punt af. Een hard afstandsschot van Toma Basic werd ternauwernood weggetikt door Perin en vervolgens simpel ingetikt door Sergej Milinkovic-Savic: 2-2.