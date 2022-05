Galatasaray blijft ondanks schitterende vrije trap Mario Balotelli overeind

Maandag, 16 mei 2022 om 21:05 • Mart van Mourik

Galatasaray heeft maandagavond een nipte overwinning geboekt in de Süper Lig. In eigen huis was het team van trainer Domenèc Torrent met 3-2 te sterk voor Adana Demirspor. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Mario Balotelli, die namens de bezoekers met een schitterende vrije trap in de kruising schoot. Zowel voor Galatasaray als voor de ploeg van Vincenzo Montella stond er op sportief vlak niets meer op het spel.

Met Patrick van Aanholt, Ryan Babel en Halil Dervisoglu in de basis kwam Galatasaray al vroeg in de wedstrijd in de problemen. Na slecht uitverdedigen van de thuisploeg nam Matías Vargas het balbezit over en bezorgde hij een steekpass bij Yunus Akgün, die in de korte hoek voor de openingstreffer zorgde. In de elfde minuut kwam Balotelli dicht bij de 0-2. Met een geplaatst schot vanaf de hoek van het zestienmetergebied raakte de spits echter de lat. Na een half uur spelen kwam Galatasaray op gelijke hoogte dankzij een door Bafetimbi Gomis benutte strafschop: 1-1. De penalty werd toegekend door arbiter Sarper Baris Saka na een handsbal in de eigen zestien van Samet Akaydin.

In het tweede bedrijf knakte de weerstand van Adana Demirspor. In de 55ste speelminuut had Babel een fraaie voorzet in huis op Kerem Aktürkoglu, die van dichtbij naar de grond kopte en de blunderende doelman Arijanet Muric daarmee verraste: 2-1. De beslissing leek acht minuten later te vallen. Na een versnelling over de linkerflank legde Aktürkoglu de bal breed op Gomis, die na een goede loopactie in alle vrijheid de 3-1 kon aantekenen. Balotelli bezorgde Adana Demirspor met een schitterende vrije trap nog wel de aansluitingstreffer, maar een remise zat er niet meer in.