Prijs Donnarumma na slechts 17 wedstrijden maakt tongen los in Frankrijk

Maandag, 16 mei 2022 om 15:50 • Tom Rofekamp

Een opmerkelijke situatie in Frankrijk. Gianluigi Donnarumma won zondag de uitverkiezing voor de beste doelman van de Ligue 1 dit seizoen, na slechts in 17 van de (tot dusver) 37 competitieduels in actie te zijn gekomen voor zijn club Paris Saint-Germain. Concurrent onder de Parijse lat Keylor Navas speelde met twintig stuks het merendeel van de wedstrijden. Toch kwam Donnarumma als winnaar uit de strijd in de verkiezingen, die zegt te verwachten volgend seizoen de onbetwiste nummer één te zijn bij PSG.

De Italiaan liet bij de verkiezingen - officieel 'Les Trophées UNFP du Football' genoemd - Pau López (Olympique Marseille), Matz Sels (Strasbourg), Alban Lafont (Nantes) en Walter Benítez (OGC Nice) achter zich. Navas behoorde niet tot de genomineerden; vorig jaar ging de Costa Ricaan er zelf nog met de trofee vandoor. Donnarumma erkende na afloop van de prijsuitreiking een 'lastig seizoen' te hebben meegemaakt gegeven de hevige concurrentiestrijd met zijn collega-sluitpost.

S'appeler Gianluigi et être un gardien italien, c'est presque un cheat code ??@gigiodonna1 est votre lauréat du Trophée du meilleur gardien de l'année de @ligue1ubereats ??#TropheesUNFP pic.twitter.com/p78lZDwTBU — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 15, 2022

"Het is mijn eerste seizoen in Parijs", begon de 23-jarige doelman, die nog tot medio 2026 onder contract staat bij PSG. "Het is niet makkelijk geweest. Het zal volgend jaar vast niet weer zo gaan als nu, omdat ik denk dat de club keuzes gaat maken. Ik heb een erg goede band met Keylor. We begrijpen de situatie, maar het was moeilijk, ook voor hem."

De 35-jarige Navas was sinds zijn overstap van Real Madrid in september 2019 onbetwiste eerste keus bij de Franse landskampioen, tot Donnarumma zich mengde in de strijd om de plek onder de lat. Afgelopen december schreef L'Équipe dat de relatie tussen de twee doelmannen bij zou dragen aan een onprettige sfeer in de kleedkamer van PSG, maar volgens de Italiaan klopte daar niks van. "Er wordt soms geprobeerd om verhalen te verzinnen", zei hij begin januari. "We hebben een sterke ploeg en daar hoort concurrentie bij.