Barcelona doet in Madrid precies wat vooraf nog werd uitgesloten

Zondag, 15 mei 2022 om 21:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Barcelona heeft zondagavond zijn met afstand minst spectaculaire wedstrijd van het seizoen gespeeld. De ploeg van Xavi wist zich tegen Getafe bij een punt zeker van de tweede plaats in LaLiga, terwijl de Madrileense tegenstander aan een gelijkspel genoeg had om zich definitief veilig te wanen. Een salonremise werd vooraf uitgesloten door beide zijdes, maar na slechts één poging op doel van Barcelona kan weinig anders over het resultaat van het matte duel worden geconcludeerd: 0-0. Grote smet op de avond voor Barça was het uitvallen van Memphis Depay na 68 minuten.

Het maken van de opstelling was wederom een flinke puzzel voor Xavi, die het nog altijd moet stellen zonder een groot aantal namen. Met name in de defensie is Barcelona zwaargehavend, daar Gerard Piqué, Eric García Ronald Araújo, Sergiño Dest én Sergi Roberto kampen met uiteenlopende blessures. Daarnaast was Jordi Alba, net als Frenkie de Jong, geschorst voor het treffen met Getafe. De verdediging voor doelman Marc-André ter Stegen oogde dan ook erg geïmproviseerd, terwijl de geschorste Frenkie de Jong op het middenveld werd vervangen door Riqui Puig.

Voor zowel Getafe als Barça stond er zondagavond weinig op het spel, al had de thuisploeg nog een kleine vrees voor degradatie. Xavi vertrouwde in de voorhoede op de individuele kwaliteiten van Depay en Pierre-Emerick Aubameyang, maar in een duel zonder belangen maakten de bezoekers in het eerste bedrijf een fletse indruk. Barcelona noteerde voor rust zelfs geen enkel schot op het doel van David Soria. Getafe bleek aan de overzijde ook aanvallend onmachtig, al lag bij de ploeg van trainer Quique Sánchez Flores vooral een gebrek aan kwaliteit hieraan ten grondslag.

Noemenswaardig was de invalbeurt na een uur spelen van Ansu Fati. De vleugelspits wordt na twee jaar van zware blessures uiterst rustig gebracht en viel voor de vierde keer op rij in. Telkens wordt het aantal speelminuten van Fati licht opgevoerd. Het toptalent stond nog geen tien minuten in het veld toen Depay een wisselgebaar naar de zijkant maakte. De spits van Oranje kon na een tik in de ribbenkast niet verder en werd vervangen door Luuk de Jong. Verder dan een schamel balcontact kwam de pinchhitter van Barcelona echter niet.