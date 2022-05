Late goal in het Wanda Metropolitano levert laatste Champions League-ticket op

Zondag, 15 mei 2022 om 21:47 • Shane Jebbink • Laatste update: 22:25

Sevilla heeft met een punt in Wanda Metropolitano het laatste een Champions League-ticket in Spanje gepakt. Los Rojiblancos wisten vijf minuten voor tijd met een treffer van Youssef En-Nesyri een gelijkspel binnen te halen tegen directe concurrent Atlético Madrid. Los Colchoneros waren in de eerste helft op voorsprong gekomen maar konden de drie punten niet over de streep trekken: 1-1. Beide ploegen zijn met de remise dus verzekerd van een plek bij de eerste vier in LaLiga, waardoor ze volgend seizoen uitkomen in het miljardenbal. Luis Suárez speelde zondag zijn laatste thuiswedstrijd voor Atlético Madrid, zo werd vlak voor aanvang van het duel officieel bekendgemaakt.

Daarin leek de Uruguayaan na vijf minuten te scoren. Ploeggenoot Rodrigo de Paul veroverde de bal net voor het strafschopgebied en bracht de Uruguayaan in stelling, maar die schoot het leer een meter naast. Een paar minuten later werd een vrije trap van De Paul naast gekopt door Reinildo. Aan de andere kant was En-Nesyri dichtbij. Thomas Delaney lanceerde de Marokkaan met een wippertje, maar de spits van Sevilla schoot gehaast naast het doel van Jan Oblak.

Na een half uur spelen kwam de de ploeg van Diego Simeone op voorsprong. Suárez versierde via Jules Koundé een hoekschop, die werd genomen door Yannick Carrasco. De Belg vond met de standaardsituatie het hoofd van José Giménez, die bal hard tegen de touwen kopte. Een paar minuten in de tweede helft was Suárez wederom dichtbij een treffer, maar zijn kopbal op aangeven van Koke vloog naast de paal. Een klein kwartier later kreeg de 35-jarige spits een publiekwissel, waarmee hij afscheid nam van het thuispubliek.

Atlético was op zoek om de voorsprong te vergroten en slaagde daar bijna in. Carrasco dribbelde op de rand van het strafschopgebied van Sevilla en leverde af bij De Paul. Zijn uithaal werd door Yassine Bounou knap over de lat getikt. Een vrije trap van Carrasco werd minuten later in de kluts bijna afgemaakt door Stefan Savic, maar via de voet van de Serviër belandde de bal naast het doel. Vijf minuten voor tijd kwam Sevilla langszij in Madrid. Atlético kreeg de bal niet uitverdedigd, waarna Sevilla de bal overnam. Invaller Oliver Torres bracht de bal in het strafschopgebied, waar hij een inlopende En-Nesyri vond. De spits kopte de bal achter Oblak en zorgde daarmee voor extase in het kamp van de bezoekers.