Nederlaag en nieuwe blessurezorgen voor Feyenoord in aanloop naar finale

Zondag, 15 mei 2022 om 16:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:00

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen is voor Feyenoord uitgelopen op een grote teleurstelling. Voor eigen publiek verloor de ploeg van Arne Slot met 1-2 van FC Twente. Voor de posities op de ranglijst had de nederlaag geen gevolgen, want Feyenoord en Twente waren al zeker van respectievelijk de derde en vierde plek. Het uiteindelijke verschil op de ranglijst is drie punten. Wel moet Feyenoord zich in de aanloop naar de Conference League-finale van 25 mei zorgen maken om Orkun Kökçü, die geblesseerd uitviel. Na afloop zei Kökçü wel te verwachten dat hij de finale kan halen.

Feyenoord moest het stellen zonder Gernot Trauner en Tyrell Malacia. De centrumverdediger miste de training van vrijdag door lichte klachten en werd niet fit genoeg bevonden voor het duel van zondag; de linksback staat door een hamstringblessure aan de kant. Feyenoord werd voor het eerst gevaarlijk in de zevende minuut, toen Cyriel Dessers op karakteristieke wijze Lars Unnerstall onder druk zette. Zijn optimisme en volhardendheid in het opjagen van de keeper leverde Dessers dit seizoen al enkele doelpunten op en ook ditmaal leek hij succesvol te worden. Dessers blokkeerde de trap van Unnerstall, maar de keeper voorkwam ternauwernood dat de bal daarna over de doellijn vloog.

Feyenoord was aanvankelijk feller in de duels en zocht de aanval, maar Twente maakte twee doelpunten in de eerste helft. Na 26 minuten kreeg Ofir Marciano de bal niet onder controle in het strafschopgebied, toen hij Ricky van Wolfswinkel het scoren wilde beletten na een steekpass van Václav Cerny. Daardoor kreeg Van Wolfswinkel de bal opnieuw voor de voeten in het strafschopgebied. Uit de draai bediende hij Dimitrios Limnios, voor wie het een koud kunstje was om de score te openen. Marciano was ook allesbehalve gelukkig bij de 0-2. Na een steekbal van Van Wolfswinkel stond Gijs Smal plots oog in oog met Marciano. De doelman gokte dat Smal zou kiezen voor een breedtepass richting Michel Vlap en stond zodoende volledig uit positie toen Smal de korte hoek uitzocht.





Het uitvallen van Kökçü vormde tien minuten na de pauze een nieuwe domper voor Feyenoord. De middenvelder ging gelijktijdig met Ramiz Zerrouki voor een bal op het middenveld. Zerrouki was iets eerder bij de bal en vervolgens kwam Kökçü verkeerd terecht. Hij had last van zijn wreef en moest zich laten vervangen door Jorrit Hendrix. Een nieuwe opmerkelijke ingreep van Marciano resulteerde bijna in de 0-3: de ver uitkomende doelman schoot de bal voor de voeten van Vlap, maar keerde daarna wel diens schot. Aan de overzijde vond Feyenoord de aansluiting toen Cyriel Dessers de bal wat gelukkig meekreeg na voorbereidend werk van Luis Sinisterra en de rechterhoek vond.

Balverlies van Lutsharel Geertruida leverde zeven minuten voor tijd een enorme kans op voor Twente. De verdediger leek knieklachten over te houden aan een poging de bal weg te spelen en ging naar het gras. Ondertussen nam Twente de bal over. Jesse Bosch en Van Wolfswinkel verschenen voor het doel van Marciano; na een pass van Bosch miste Van Wolfswinkel de kans op 1-3. Feyenoord vreesde een blessure van Geertruida, maar met een opgestoken duim maakte hij duidelijk dat de schade meeviel. In de eerste minuut van de blessuretijd voorkwam Unnerstall een treffer van Sinisterra. Vervolgens kopte Dessers naast na een voorzet van Fredrik Aursnes, waardoor een ongeslagen reeks van tien officiële wedstrijden ten einde kwam voor Feyenoord.