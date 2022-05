Niklas Süle weigert plek in wedstrijdselectie Bayern: ‘Een schande’

Zondag, 15 mei 2022 om 12:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Niklas Süle heeft zaterdag geweigerd om onderdeel uit te maken van de wedstrijdselectie van Bayern München voor de laatste competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg (2-2). De centrale verdediger zou oorspronkelijk niet bij de selectie zitten, maar door een blessure van Marcel Sabitzer werd hij door Julian Nagelsmann alsnog bij de groep gehaald. Daar paste Süle voor. BILD spreekt er schande van.

Süle trainde vrijdag gewoon met de groep mee, maar zat bij de afsluitende partij bij de B-ploeg, waardoor niet verwacht werd dat hij zou spelen tegen Wolfsburg. Hij zou oorspronkelijk zelfs niet bij de selectie zitten. Maar door een blessure bij Sabitzer was zijn aanwezigheid bij de groep alsnog gewenst. Nagelsmann kreeg echter nul op rekest, zo liet hij weten tijdens de persconferentie. "We hebben doordeweeks met Niklas gesproken. We waren eigenlijk van plan om de selectie te vullen met spelers die volgend seizoen ook bij ons spelen", gaf Nagelsmann toe.

Van Süle is al bekend dat hij deze zomer transfervrij de overstap maakt naar Borussia Dortmund. "Na de blessure van Sabitzer hebben we Niki gevraagd of hij nog mee wilde", gaat Nagelsmann verder. "Hij zei: 'Nee liever niet', want hij had zich er niet op voorbereid. Daarom hebben we hem thuis gelaten." Süle nam vorige week al een voorschot op zijn afscheid, toen hij na afloop van de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-2) de megafoon in de handen nam en het publiek in de Allianz Arena toesprak en bedankte. Blijkbaar was het hoofdstuk daarmee voorbij voor de verdediger.

"De houding van Süle is een schande, aangezien hij met zijn loon van acht miljoen euro per jaar ongeveer 170.000 euro per wedstrijd verdient", veroordeelt BILD het gedrag van de Duits international. "De verdediger kwam ook niet opdagen voor de fans in Nockherberg (waar de titel van Bayern werd gevierd, red.), terwijl zelfs spelers als Bouna Sarr, Marc Roca, Corentin Tolisso - die waarschijnlijk eveneens vertrekken - er waren." Nagelsmann reisde uiteindelijk met negentien spelers af naar Wolfsburg, waar hij zijn ploeg met 2-2 gelijk zag spelen. Süle, die vanaf volgend seizoen dus voor Dortmund speelt, won met Bayern vijf keer de titel en werd in 2020 Champions League-winnaar met der Rekordmeister.