José Mourinho: ‘Ik zie dat Rick Karsdorp gepest wordt, dus ik moet ingrijpen’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 16:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:24

José Mourinho heeft onthuld door welke speler van AS-Roma hij tijdens een trainingssessie geblesseerd is geraakt. De Portugese oefenmeester postte een filmpje op zijn Instagram waarop te zien is hoe hij aan zijn voet werd behandeld. Mourinho liet daarbij open of Rick Karsdorp of Marash Kumbulla verantwoordelijk was voor de blessure, maar gaf vervolgens al snel openheid van zaken.

Ook op 59-jarige leeftijd neemt José Mourinho nog deel aan veel van de trainingen van AS Roma. Een training op vrijdag moest de trainer echter bekopen met een blessure. Mourinho postte hierna een video op zijn Instagram-account van zichzelf terwijl hij zijn voet liet behandelen door een lid van de medische staf. “Als je me ziet hinken of slippers ziet dragen, dan weet je dat een speler met de letter K me heeft geschopt...K staat voor RK of MK?", schreef Mourinho als onderschrift.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fans van AS Roma vroegen zich meteen af of Rick Karsdorp of Marash Kumbulla de schuldige was. De meerderheid van de supporters dachten kennelijk dat Karsdorp verantwoordelijk was voor de voetblessure, waarop Mourinho in een nieuwe bericht uitlegde dat Kumbulla de boosdoener was. De Portugese trainer leverde met een foto bewijs van het incident. “Nadat Karsdorp op sociale media werd gepest, moet ik deze foto plaatsen en zeggen dat Kumbulla schuldig is."

Met nog twee competitieduels voor de boeg staat Roma momenteel zesde in de Serie A, wat aan het einde van het seizoen recht geeft op een Europa League-ticket. Fiorentina en Atalanta, die respectievelijk zevende en achtste staan, hebben eveneens 59 punten uit 36 duels, waardoor Roma zijn laatste twee Serie A-duels moet winnen om zeker te zijn van de zesde plek en Europees voetbal.