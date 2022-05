Louis van Gaal: ‘Ik vind dit eigenlijk een hele domme verkiezing!’

Vrijdag, 13 mei 2022

In de Orangerie in Den Bosch werden donderdagavond de Gouden Schilden uitgereikt aan de uitblinkers van de Keuken Kampioen Divisie. Op het podium werden de prijswinnaars onthaald door niemand minder dan bondscoach van het Nederlands elftal Louis van Gaal en presentatrice Fresia Cousiño Arias van ESPN. Voetbalzone was als mediapartner van de competitie ook bij het gala aanwezig en maakte een reportage van het evenement waarbij naast de gastheer en gastvrouw, ook de prijswinnaars en Eerste Divisie-liefhebber Hans Kraay jr. voor de camera verschenen.



