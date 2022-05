Van der Vaart: ‘Het is de ideale rol voor mij, maar hij kan dat ook heel goed’

Zondag, 8 mei 2022 om 23:46 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart gelooft dat Edgar Davids zijn rol als assistent-trainer van Louis van Gaal uitstekend zal invullen. De analist laat in Studio Voetbal doorschemeren zelf ook wel oren te hebben gehad naar een dergelijke functie, die hij voor zichzelf betitelt als 'de ideale rol'. "Deze rol zou ik ook heel goed zelf kunnen vervullen, omdat het een rol tussen de jongens is", aldus Van der Vaart.

Davids is bij het Nederlands elftal de opvolger van Henk Fraser, die vanwege zijn aanstaande functie als hoofdtrainer bij FC Utrecht moest stoppen. "Wat ik leuk vind aan Van Gaal: hij geeft 'zijn jongens' die hij heeft laten debuteren geeft hij daarin een kans, dat deed hij eerder ook met Patrick Kluivert", reageert Van der Vaart, die een stilte laat vallen als hem gevraagd wordt naar de geschiktheid van Davids. "Als Edgar een paar jaar geleden was gehaald had je waarschijnlijk gezegd: domme keus. Maar ik sprak Edgar laatst en hij heeft wel echt een groei doorgemaakt, ook als trainer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart vervult bij het Deense Esbjerg fB momenteel een vergelijkbare functie als die van Davids . "Praten met die gasten, ervaringen delen..." Presentator Sjoerd Ramshorst vraagt of Van der Vaart de rol van Davids bij Oranje had willen vervullen. "Ja, dat heb ik ook weleens gezegd", zegt de 109-voudig international. "Het is voor mij de ideale rol, maar prima, want Edgar kan het ook heel goed, daar ben ik van overtuigd. Je moet het niet zo serieus nemen, dat assistent zijn."

Pierre van Hooijdonk zou niet bij Davids zijn uitgekomen. "Ik had wel verwacht dat daar een persoon neergezet zou worden die de intentie heeft om echt het trainersvak in te gaan, als net gestopte international", aldus Van Hooijdonk, die door Ibrahim Afellay uitgelegd krijgt dat dat niet de functie-eisen zijn die Van Gaal stelt. "Van Gaal is een vakman pur sang, die neemt zo'n beslissing natuurlijk niet zomaar", aldus Afellay. "Ik denk dat hij wel degelijk een toegevoegde waarde zal zijn in die functie. Hij spreekt dezelfde taal als die jongens, en hij kon ook wel een aardig balletje trappen, toch?"

"Je moet elkaar uiteindelijk toch aanvullen in de staf", vervolgt Afellay. "Ik denk dat hij de uitgelezen persoon is om bijvoorbeeld een Memphis Depay apart te nemen, in plaats van dat Danny Blind dat doet." Van der Vaart is het daar volledig mee eens. "Je hebt Van Gaal en Blind... geloof me, dat zijn echte trainers, en dan heb je nog iemand nodig die een beetje met de jongens praat, tussen de jongens instaat. Denk je dat ik mezelf een trainer vind? Nee, helemaal niet. Alleen je hebt wat anders nodig."