John van den Brom wordt na 37 dagen plotseling op straat gezet

Zaterdag, 7 mei 2022 om 20:03 • Mart van Mourik

De wegen van John van den Brom en Al Taawon scheiden, zo maakt de club uit Saudi-Arabië bekend via de officiële kanalen. Op 31 maart werd de oefenmeester aangesteld met als doel de club te behoeden voor degradatie uit de Saudi Professional League, de hoogste divisie van het land. Het ontslag is opvallend, daar er nog vier speelronden te gaan zijn en degradatie nog lang geen feit is.

“Het contract met John van den Brom is beëindigd”, schrijft Al Taawon in een kort bericht op social media en op de website. Eind maart werd Van den Brom nog binnengehaald om de club te behoeden voor degradatie. Toen hij binnenkwam stond Al Taawon dertiende in de Saudi-Arabische competitie en bevond zich daarmee al in de gevarenzone. Vier wedstrijden voor het seizoenseinde heeft de oefenmeester zijn credits echter blijkbaar verspeeld.

Hoewel de club vooralsnog geen verklaring heeft gegeven voor het ontslaan van Van den Brom, lijkt het teleurstellende resultaat van afgelopen speelronde de belangrijkste aanleiding te zijn. In eigen huis ging Al Taawon met 0-4 onderuit tegen directe concurrent Al Ettifaq, waardoor men zakte tot onder de degradatiestreep. Met 26 punten en nog 4 competitieduels te gaan bezet Al Taawon de veertiende positie op de ranglijst. De achterstand op Al Ettifaq, dat dertiende staat en een wedstrijd minder speelde, bedraagt een punt. Daarnaast zijn er op papier nog acht teams die bijgehaald kunnen worden.

Voor zijn overstap naar Saudi Arabië was Van den Brom actief in België, waar hij in november 2020 een vijfjarig contract tekende bij Genk. Hij behaalde in de beginfase goede resultaten met de Belgische club. Zo won hij de Croky Cup en eindigde hij in de competitie met Genk als tweede tijdens de play-offs. Uiteindelijk eindigde Genk op gelijke hoogte met landskampioen Club Brugge, dat de titel kreeg op basis van de stand in de reguliere competitie. In zijn tweede seizoen werd Van den Brom op 6 december 2021 ontslagen na zeven nederlagen op rij. Eerder was Van den Brom als trainer actief bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht, AZ en FC Utrecht. Met Anderlecht pakte hij de Belgische landstitel en tweemaal de Belgische Supercup. In 2020 bereikte hij met Utrecht de bekerfinale tegen Feyenoord, die vanwege corona nooit gespeeld is.