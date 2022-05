Promotie naar de Premier League leidt tot massale, wilde veldbestorming

Dinsdag, 3 mei 2022 om 23:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:41

Bournemouth heeft zich dinsdagavond verzekerd van promotie naar de Premier League. In eigen huis was de ploeg van manager Scott Parker met 1-0 te sterk voor naaste achtervolger Nottingham Forest, waardoor men zeker is van de tweede plek in de Championship. De achterstand van Nottingham op de nummer twee bedraagt met één duel te gaan nog zes punten, waardoor the Cherries niet meer te achterhalen zijn. Eerder wist Fulham als kampioen ook al promotie naar de hoogste divisie in Engeland af te dwingen.

Lang zag het ernaar uit dat de teams elkaar in evenwicht zouden houden. In de 83ste slaagde Bournemouth er echter toch nog in de ban te breken. Na een vrije trap van Philip Billing belandde de bal bij Kieffer Moore, die van dichtbij overtuigend uithaalde en doelman Brice Samba verschalkte: 1-0. Daarmee bezorgde Moore zijn ploeg een ticket naar de Premier League, waarin Bournemouth in 2020 voor het laatst in actie kwam. De nipte overwinning en de promotie leidde tot enorme feestvreugde bij de supporters, die massaal het veld bestormden na afloop.