Schmidt wil mogelijke PSV-enclave bij Benfica creëren met nieuw doelwit

Dinsdag, 3 mei 2022 om 14:56

Roger Schmidt wil met Benfica naast Mario Götze ook Ibrahim Sangaré aantrekken, zo meldt A Bola. Daarmee wordt er steeds meer vormgegeven aan de wensen van de de Duitser bij zijn aankomende club. Schmidt zou Sangaré zien als essentieel onderdeel van het nieuwe middenveld bij Benfica, maar ondervindt hevige concurrentie voor de handtekening van de verdedigende middenvelder.

Schmidt wil bij Benfica de selectie naar zijn hand zetten. Daarin is Sangaré een belangrijke pion. De 24-jarige Ivoriaan verruilde Toulouse in 2020 voor PSV voor 9,5 miljoen euro, maar lijkt nu het veelvoudige te moeten opleveren. PSV houdt rekening met het vertrek van de steunpilaar en wil 25 tot 30 miljoen euro ontvangen. Benfica is niet de enige club met interesse in Sangaré: het Eindhovens Dagblad berichtte al dat de middenvelder er goed op staat bij Newcastle United en Leicester City.

Naast Sangaré wil Schmidt ook Götze weghalen bij zijn huidige werkgever. De aanvallende middenvelder heeft nog een contract tot 2024 bij de Eindhovenaren, met naar verluidt een gelimiteerde transfersom ter waarde van drie à vier miljoen euro. De Duitser zaaide in een interview met Sports Illustrated in maart al twijfel over zijn toekomst. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", zei de 63-voudig Duits international destijds. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International wil PSV er echter alles aan doen om Götze te behouden.

Naast de twee PSV’ers zou Schmidt volgens Jornal de Noticias ook Stefan Ortega willen aantrekken. De oefenmeester wilde de keeper van Arminia Bielefeld eerder al naar PSV halen, maar de transfer kwam niet van de grond. De 29-jarige Ortega beschikt bij Bielefeld over een aflopend contract en kan dus transfervrij worden ingelijfd. Ortega miste dit seizoen slechts een wedstrijd bij Bielefeld, waarmee hij in een strijd tegen degradatie uit de Bundesliga verwikkeld zit.