Bosz geeft Feyenoord fantastisch voorbeeld en mag nog dromen van Europa

Zondag, 1 mei 2022 om 22:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:44

Olympique Marseille heeft de laatste wedstrijd voor de return tegen Feyenoord in de Conference League ruim verloren. Voor eigen publiek ging de nummer twee van de Ligue 1 zondagavond met 0-3 onderuit tegen Olympique Lyon. Aangezien concurrenten Stade Rennes en AS Monaco slechts drie punten minder hebben dan Marseille, is een ticket voor de groepsfase van de Champions League nog allesbehalve zeker. Het Lyon van Peter Bosz stijgt naar de zevende plek. Met nog drie duels te gaan is de achterstand op nummer vijf OGC Nice vijf punten, waardoor plaatsing voor Europees voetbal nog mogelijk is.

Jorge Sampaoli voerde zes wijzigingen door ten opzichte van de eerste wedstrijd tegen Feyenoord. Steve Mandanda, Valentin Rongier, Luan Peres, Mattéo Guendouzi, Cédric Bakambu en Bamba Dieng verdwenen uit de basiself, waardoor ruimte ontstond voor Pau López, Pol Lirola, Sead Kolasinac, Pape Gueye, Cengiz Ünder en Arek Milik. In de eerste helft deed zich een opvallend moment voor: na 24 minuten kreeg een glijdende Moussa Dembélé de bal in het strafschopgebied tegen zijn uitgestoken arm na een voorzet van Gerson, maar arbiter Antony Gautier kende geen penalty toe en werd ook niet naar de kant geroepen.

Kort voor de pauze kreeg Milik de grootste kans van de eerste helft. Na een lage voorzet van Gerson kreeg de spits zijn voet niet goed tegen de bal, terwijl hij vlak voor het doel in scoringspositie stond. Negen minuten na de pauze kwam Lyon op voorsprong. De muur van Marseille veranderde een vrije trap van Emerson van richting, waarna het leer bij de tweede paal bij Dembélé terechtkwam. De aanvaller toucheerde de bal en landde met zijn noppen op de arm van keeper López, alvorens Castello Lukeba van dichtbij binnenschoot. Ondanks het hevige protest van Marseille bleek de goal geldig.

Marseille moest zich dus flink inspannen in het laatste halfuur van de wedstrijd. Dimitri Payet ontfermde zich op een aantrekkelijke positie over een vrije trap, maar doelman Anthony Lopes pareerde de inzet van de specialist. Een kwartier voor tijd was het weer raak aan de overzijde. In een tegenaanval verstuurde Malo Gusto na een demarrage een voorzet vanaf de rechterflank, die bij de eerste paal op waarde werd geschat door Dembélé: 0-2. Marseille slaagde er niet in om Lyon nog in grote problemen te brengen. Het tempo was te laag en de thuisploeg vond moeilijk openingen. Pas in minuut 88 kreeg Marseille een goede kans. De vrijstaande Cédric Bakambu raakte de bal echter volledig verkeerd en in de omschakeling bepaalde Karl Toko Ekambi de eindstand op 0-3.