Ambitieuze doelpoging Hoedt hoogtepunt in topper tussen Club en Anderlecht

Zondag, 1 mei 2022 om 20:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:01

Club Brugge en Anderlecht zijn zondagavond in de Jupiler Pro League niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. De ploeg van trainer Alfred Schreuder vergat zo te profiteren van het puntverlies van koploper Union Sint-Gillis, dat eerder op de dag eveneens met 0-0 gelijkspeelde tegen Royal Antwerp. Brugge moet hierdoor nog steeds in de achtervolging op Union. De achterstand in de play-offs om de landstitel bedraagt momenteel drie punten.

Met het gelijkspel van Union Sint-Gillis eerder op de middag tegen Royal Antwerp, wist Club Brugge dat er op bezoek bij Anderlecht goede zaken gedaan konden worden in de titelstrijd. Bij de bezoekers kreeg Noa Lang een basisplaats, terwijl Ruud Vormer en Bas Dost op de bank begonnen. Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt konden namens de thuisploeg rekenen op een basisplaats. Doelman Bart Verbruggen moest als tweede doelman voorrang verlenen aan Hendrik Van Crombrugge.

Bijna Wesley Hoedt vanaf eigen helft!! ?? Hij ziet de keeper verder van zijn doel staan en probeert het maar eens ?? De keeper is alert genoeg en voorkomt een treffer ?#ZiggoSport #ProLeague #ANDCLU pic.twitter.com/T5gQjqYDOz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022

Al vroeg in het duel schreeuwde Club Brugge moord en brand, nadat Charles De Ketelaere binnen het strafschopgebied in de rug werd geduwd door Lisandro Magallán. Zowel scheidsrechter Nathan Verboomen als de dienstdoende VAR lieten het moment voorbijgaan. De ploeg van Schreuder dicteerde in het eerste kwartier. Het resulteerde onder meer in een goede kans voor Lang, die oog in oog met Van Crombrugge op de doelman stuitte.

Beide ploegen leken de kleedkamers op te zoeken met een 0-0 ruststand, maar in de slotseconden veerde het thuisplubliek even op toen Hoedt bijna van eigen helft een wereldgoal wist te scoren. Doelman Simon Mignolet was echter net op tijd bij de les om redding te brengen. Zowel Anderlecht als Brugge legde in de beginfase van de tweede helft een hoog tempo op de mat, maar serieuze mogelijkheden leverde dit desondanks niet op.

Halverwege het tweede bedrijf brandde het duel toch eindelijk los. Clinton Mata leek Van Crombrugge te verrassen met een hard schot tegen de paal, dat via de rug van de sluitpost niet over de doellijn rolde. In de slotfase golfde het spel nog steeds over en weer. Ditmaal vielen er aan beide kanten wel de nodige kansen te noteren. Benito Raman, die in de rust de geblesseerde Zirkzee verving, had het vizier alleen niet op scherp en verder dan een verdwaalde voorzet van Tajon Buchanan kwam Club Brugge ook niet meer.