Xavi reageert op Koeman en voert één-op-één-gesprek met Frenkie de Jong

Zaterdag, 30 april 2022 om 14:51

Xavi heeft gereageerd op recente uitspraken van Ronald Koeman. De Nederlandse trainer uitte deze week kritiek op voorzitter Joan Laporta, van wie hij niet het volledige vertrouwen voelde in zijn tijd bij Barcelona. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca reageerde diens opvolger Xavi op de uitspraken van Koeman. “Ik ga de gevoelens die Ronald heeft niet veranderen, ik was er niet bij”, zo zei de trainer van Barcelona.

Koeman stond donderdag tijdens de opening van de zogeheten Koeman Cup, een golftoernooi waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Cruyff Foundation, de Spaanse pers te woord. “Er is veel gebeurd: het coronavirus, een tijd zonder voorzitter, ik moest allerlei vragen beantwoorden, kon niet de spelers binnenhalen die we wilden hebben, Lionel Messi vertrok van de ene op de andere dag, op de laatste dag van de transfermarkt ging Antoine Griezmann weg”, zo somde de Nederlander de problemen op die hij bij de Spaanse club ondervond. Toen Koeman werd gevraagd naar de huidige situatie bij de Spaanse topclub, zei hij: “De huidige situatie van Barcelona is hetzelfde als toen ik trainer was. Een nieuwe trainer betekent niet altijd vooruitgang.”

“Ik wil niet dat deze uitspraak wordt geïnterpreteerd als kritiek op Xavi. Ik hoop juist dat Xavi van de voorzitter de steun krijgt die ik niet had”, zo verduidelijkte de ex-trainer van Barcelona zijn woorden. “Iedereen kent het leven van een trainer: als het niet zo loopt als de club zou willen, kunnen ze je eruit schoppen. Maar bij mij liet de voorzitter twijfel bestaan. Off the record zei hij twijfels te hebben over mij. Dat is niet goed. Binnenskamers moet je heldere discussies voeren, maar naar buiten toe moet je de trainer verdedigen. Anders wordt het nog ingewikkelder”, zo was Koeman duidelijk over wat hij van de handelwijze van Laporta vindt.

Xavi wil niet te veel kwijt over de uitspraken. “Ik kan de gevoelens van Ronald niet veranderen en weet niet wat voor steun hij heeft gekregen. Ik was er niet bij en kan hier geen commentaar op geven. Ik heb het grootste respect en enorme bewondering voor het werk en de moeite die hij heeft gedaan. Hij is een culé en heeft enorm veel inspanning geleverd om het beste in deze club naar boven te brengen." Over zijn eigen situatie was de Spanjaard duidelijk. “Ik voel zelf in ieder geval de steun van de club.” Waar Barça het lange tijd goed op de rit leek te hebben onder het bewind van Xavi, vallen de resultaten de laatste tijd tegen met drie nederlagen in de laatste vier duels. “Het leek alsof we de juiste sleutel hadden gevonden, maar plots waren daar drie nederlagen. Het is nu aan mij en de spelers om op te staan.”

Ook werd de oud-speler van Barcelona gevraagd naar de prestaties van Frenkie de Jong. De trainer heeft naar eigen zeggen een 'zeer goed gesprek' met de Nederlander gevoerd. Hij haalde de vroege wissel van De Jong aan: Xavi haalde De Jong afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano na een uur naar de kant, waarna de gefrustreerde middenvelder met zijn scheenbeschermers smeet. “Het was duidelijk dat de wissel hem frustreerde. Hij is na ons gesprek rustiger geworden. De Jong heeft uitstekende wedstrijden gespeeld, maar hij moet consistent zijn. Hij heeft een speler met kwaliteiten om het verschil te maken. Hij is een belangrijke speler, voor nu en voor in de toekomst."