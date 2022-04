Koeman spreekt uitgebreid met Spaanse pers: ‘Hij is een zekerheid voor Oranje’

Donderdag, 28 april 2022 om 12:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:56

Ronald Koeman vindt niet dat hij is mislukt als trainer van Barcelona. Vanwege de wisselvallige sportieve prestaties werd Koeman in oktober 2021 ontslagen; kort daarna werd Xavi gepresenteerd als opvolger. Aanvankelijk draaide Barcelona onder Xavi een stuk beter, maar in de laatste weken zijn de resultaten ondermaats: de afgelopen drie thuiswedstrijden (tegen Eintracht Frankfurt, Cádiz en Rayo Vallecano) gingen allemaal verloren.

Koeman staat donderdag de Spaanse pers te woord bij de opening van de zogeheten Koeman Cup, een golftoernooi waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Cruyff Foundation. "Cruijff zou deze week 75 jaar zijn geworden. Ik ben heel trots dat de opbrengsten van de Koeman Cup naar de Cruyff Foundation gaan. Maar ik weet dat sommigen van jullie het ook over andere dingen willen hebben, dus ik zal wat vragen beantwoorden", zegt Koeman lachend. Het gaat onder meer over zijn periode bij Barcelona. "Toen ik vertrok, had Real Madrid een voorsprong van acht punten. Nu is dat het dubbele", zegt Koeman. Hij werd ontslagen na de elfde speelronde, toen Real inderdaad acht punten meer had. Barcelona stond toen negende. De club staat momenteel tweede, op vijftien punten achterstand van de rivaal.

Over zijn dienstverband van ruim veertien maanden kan de Nederlander naar eigen zeggen een boek schrijven. "Er is veel gebeurd: het coronavrius, een tijd zonder voorzitter, ik moest allerlei vragen beantwoorden, kon niet de spelers binnenhalen die we wilden hebben, Lionel Messi vertrok van de ene op de andere dag, op de laatste dag van de transfermarkt ging Antoine Griezmann weg... Ik heb veel kritiek gekregen voor het aantrekken van Luuk de Jong, maar hij heeft altijd goed gepast in de rol die ik voor ogen had. Hij heeft Barcelona al vijf of zes punten bezorgd in de laatste paar minuten. Ik heb niet het gevoel dat ik mislukt ben als trainer."

Luuk de Jong bezorgde Barcelona met late doelpunten een zege op Levante (2-3) en een gelijkspel tegen Espanyol (2-2). Verder stelde hij als basisklant punten veilig tegen Real Mallorca (0-1 zege) en Granada (1-1), al waren dat geen late treffers. In de moeizame wedstrijden van de laatste twee weken kon ook hij Barcelona niet redden. "De situatie doet me pijn, want ik ben een culé", aldus Koeman. "De huidige situatie van Barcelona is hetzelfde als toen ik trainer was. Een nieuwe trainer betekent niet altijd vooruitgang. Ik wil niet dat deze uitspraak wordt geïnterpreteerd als kritiek op Xavi. Ik hoop juist dat Xavi van de voorzitter de steun krijgt die ik niet had."

"Ik hoop dat hij (voorzitter Joan Laporta, red.) ervan heeft geleerd en dat Xavi, een clublegende van Barcelona, het vertrouwen krijgt dat hij verdient. Hij is niet schuldig aan de staat van de club", maakt Koeman duidelijk. Hij legt uit waarom hij zelf geen vertrouwen voelde van Laporta. "Iedereen kent het leven van een trainer: als het niet zo loopt als de club zou willen, kunnen ze je eruit schoppen. Maar bij mij liet de voorzitter twijfel bestaan. Off the record zei hij (in de media, red.) twijfels te hebben over mij. Dat is niet goed. Binnenskamers moet je heldere discussies voeren, maar naar buiten toe moet je de trainer verdedigen. Anders wordt het nog ingewikkelder."

Ziet Koeman een terugkeer bij Barça zitten? "Ik richt me op het Nederlands elftal", geeft hij aan. Koeman gaat na het WK 2022 aan de slag bij Oranje. In zijn hoedanigheid als bondscoach zal hij weer samenwerken met Frenkie de Jong, die volgens Sport in de belangstelling staat van Manchester United en Bayern München. "Ik denk niet dat Barcelona Frenkie de Jong wil verkopen. Hij is een geweldige speler", aldus Koeman. "Hij heeft wat wedstrijden gekend waarin hij niet zijn topniveau haalde, maar ik twijfel niet aan hem. Voor mij is hij een zekerheid voor Oranje. Ik hoop dat hij weer terugkomt. Soms wordt een speler de hemel in geprezen en moet hij twee weken later opeens verkocht worden."