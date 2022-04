Romano meldt ‘Benfica Revolutie’: Schmidt aast op voormalig Ajax-aanvaller

Zaterdag, 30 april 2022 om 07:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:00

Roger Schmidt is nu al bezig met volgend seizoen, wanneer de huidige coach van PSV de scepter zwaait bij Benfica. Volgens transferexpert Fabrizio Romano denkt de Duitse oefenmeester aan de komst van David Neres, die Ajax in januari inruilde voor Shakhtar Donetsk. Er is volgens Romano en O Jogo reeds gesproken met het management van de vleugelaanvaller, al is daar nog niets concreets uitgekomen.

Volgens GOAL is het slechts een kwestie van tijd voordat er een akkoord wordt bereikt door alle betrokken partijen. Neres, die tot 31 december 2026 vastligt bij Shakthar, kwam door de oorlogssituatie in Oekraïne nog niet in actie voor zijn huidige werkgever. De verwachting is dat hij zich in juli bij Benfica, mits er een akkoord word gesloten en de medische keuring geen problemen oplevert. Corinthians and São Paulo hebben naar verluidt ook een aanbod neergelegd, maar Benfica lijkt de beste papieren te hebben om Neres in te lijven.

Benfica revolution. Roger Schmidt signs until June 2024 - there’s no option for further season. Darwin Núñez will leave the club, and €75m now could not be enough. ???? #Benfica Talks opened for David Neres as target, confirmed as reported by @ojogo - but nothing agreed yet. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2022

Door een speciale regeling van de FIFA zijn de contracten van buitenlandse spelers in Oekraïne tot het einde van het seizoen opgeschort. Indien gewenst kunnen spelers tussentijds uitwijken naar andere competities, al lijkt Neres te willen wachten tot de zomer. De voormalig Ajacied vreest voor de veiligheid van zijn familie en wil daarom vertrekken bij Shakthar, dat enkele maanden geleden vijftien miljoen euro voor hem neerlegde. Neres wil in Europa blijven spelen en in beeld blijven bij de Braziliaanse nationale ploeg. Hij weigerde met zijn ploeggenoten mee af te reizen richting Turkije, waar wordt nagedacht over het aankomende seizoen, zo liet de flankspeler het bestuur van Shakhtar weten.

Romano heeft het in zijn tweet verder over de 'Benfica Revolutie'. Schmidt tekent tot medio 2024 in Lissabon, zonder optie voor een derde seizoen. De PSV-coach ontkende deze week nog dat hij al rond is met Benfica, dat zijn komst reeds heeft aangekondigd. Schmidt moet het volgend seizoen waarschijnlijk doen zonder de alom begeerde Darwin Nuñez. Romano voorspelt dat 75 miljoen euro niet voldoende is voor de spits die Ajax uitschakelde in de achtste finale van de Champions League.