PSG morst in blessuretijd van spektakelstuk met 6 goals en dubbelslag Mbappé

Vrijdag, 29 april 2022 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:22

Landskampioen Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond in de blessuretijd punten gemorst tegen RC Strasbourg. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Mauricio Pochettino met een zege aan de haal zou gaan, maar in de 92ste speelminuut zorgde Anthony Caci voor de gelijkmaker: 3-3. De Parijse doelpuntenproductie werd verzorgd door Kylian Mbappé (twee treffers) en Achraf Hakimi. Het was een belangrijk punt voor Strasbourg, dat in de Ligue 1 nog altijd in de race is om een ticket voor de Champions League.

Pochettino koos ervoor om te starten met het sterrentrio in de voorhoede. Mede door de basisplekken van Lionel Messi, Mbappé en Neymar was er geen ruimte in de basiself voor Xavi Simons. Ook voor Georginio Wijnaldum was er geen basisplek ingeruimd. Al in de derde speelminuut maakte Strasbourg duidelijk zijn huid duur te gaan verkopen. Na een afgemeten pass van Lucas Perrin zorgde Kevin Gameiro in de korte hoek namelijk voor de onverwachte openingstreffer: 1-0.

Na het vroege doelpunt dacht Adrien Thomasson enkele minuten later zelfs de 2-0 aan te tekenen; de middenvelder scoorde echter uit buitenspelpositie. Halverwege het eerste bedrijf kwam PSG op gelijke hoogte. Met een uitstekende dieptepass splijtte Neymar de defensie open, waarna Mbappé recht op doelman Matz Sels afstormde. Met een puntertje slaagde de spits erin de sluitpost te verschalken: 1-1. Na ruim een uur spelen zouden de bezoekers pas de voorsprong in handen krijgen.

Wederom werd de aanval opgezet door Neymar, die een fraaie steekpass op Mbappé in huis had. Laatstgenoemde legde de bal ditmaal af op Hakimi, die het laatste zetje gaf: 1-2. In de 68ste minuut leek PSG het duel in het slot te gooien, toen Alexander Djiku de bal op onbegrijpelijke wijze in de voeten bij Mbappé speelde. De spits sprintte op hoge snelheid richting Sels en bleef ijzig kalm in de afronding: 1-3. Toch zorgde Strasbourg nog voor een grote verrassing. Een kwartier voor het eindsignaal kwam de spanning al volledig terug in de wedstrijd door een eigen doelpunt van Marco Verratti. In een poging de bal weg te koppen, verschalkte hij doelman Gianluigi Donnarumma: 2-3.

Na fors aandringen en een serieus slotoffensief vond Strasbourg zelfs nog de gelijkmaker. In de 91ste minuut was het Anthony Caci die de eindstand bepaalde: 3-3. Zowel PSG als Strasbourg kreeg in de zes minuten blessuretijd nog kansen op de winnende treffer, maar de teams hielden elkaar in evenwicht.

