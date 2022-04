TOTO stopt ‘jarenlange samenwerking’ met Vandaag Inside

Donderdag, 28 april 2022 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

TOTO zet de samenwerking met Vandaag Inside per direct stop. Het kansspelbedrijf doet dat vanwege de uitspraken van Johan Derksen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt een woordvoerder van De Nederlandse Loterij, waar TOTO onder valt aan het Algemeen Dagblad. TOTO gaat ook niet meer adverteren in de reclameblokken rond het programma. Het gokbedrijf was eerder ook verbonden aan de vele voorlopers die Vandaag Inside kent.

Vandaag Inside is donderdag ook Stella Fietsen kwijtgeraakt als. De 73-jarige Derksen leek dinsdag te vertellen dat hij in zijn jongere jaren, toen hij een jaar of 24 was, een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. E-bikespecialist Stella Fietsen trok desondanks de handen af van het programma. "Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen", liet het bedrijf weten.

Derksen zei woensdag dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was. "Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van."

"Het is onbeschaafd, ik was 24. Je schaamt je er dood voor", erkende Derksen. "Maar ik wilde aantonen dat het tijdsbeeld enorm veranderd is. Nu word je overal voor neergesabeld, toen ging je over tot de orde van de dag. Maar ik kan goed begrijpen dat veel mensen die nu cancelen en actief zijn bij allerlei bewegingen, dat niet hebben meegemaakt. Die weten niet waar ik het over heb."