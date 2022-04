Overstap binnen de Eredivisie lonkt voor Sjors Ultee

De naam van Sjors Ultee is opgedoken bij Heracles Almelo, zo weet Voetbal International. Frank Wormuth, de huidige trainer van de Almeloërs, maakte begin dit jaar bekend toe te zijn aan een andere uitdaging en is per ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen, waardoor er bij Heracles een vacature is ontstaan.

Volgens Voetbal International is Ultee in beeld om Wormuth volgend seizoen op te volgen als trainer van Heracles. Het nieuwsblad meldt echter wel dat er nog lang geen sprake is van witte rook. Ultee strijdt momenteel met Fortuna Sittard tegen degradatie. Zondag boekten de Limburgers een belangrijke 1-0 zege op Go Ahead Eagles over, waarmee ook de veertiende plaats van RKC Waalwijk overgenomen werd.

Ultee maakte met Fortuna enkele lastige maanden door, maar de clubleiding hield vertrouwen in zijn trainer, die het in februari weer op de rit kreeg. De club won sindsdien vijf van zijn tien gespeelde Eredivisie-wedstrijden, waardoor de weg omhoog werd ingezet. Met 29 punten uit 30 duels heeft Fortuna momenteel een voorsprong van 3 punten op PEC Zwolle, dat met deze stand aan het einde van het seizoen play-offs om promotie/degradatie zal moeten spelen.

Ultee werd in 2019 als nieuwe hoofdtrainer door Fortuna Sittard binnengehaald. Vanaf de start van seizoen 2020/21 was hij technisch manager van de club en assistent-trainer onder Kevin Hofland. De voormalig profvoetballer van onder meer PSV en Feyenoord werd in november 2020 door Fortuna op straat gezet, waarna Ultee het stokje van hem overnam. Na de intrede van Ultee beleefde Fortuna een ongekende opmars in de Eredivisie. De club stond laatste met drie punten uit acht duels op de dag dat Hofland werd ontslagen. Onder leiding van Ultee werd degradatie met een elfde plaats ruimschoots voorkomen.