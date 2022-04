Ajacied kan V/d Vaart eindelijk overtuigen: ‘In het begin was ik teleurgesteld'

Zondag, 24 april 2022 om 23:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:53

Kenneth Taylor heeft een goede indruk achtergelaten op Rafael van der Vaart. De middenvelder van Ajax kreeg in het Eredivisie-duel met NEC Nijmegen (0-1) een basisplek van trainer Erik ten Hag en hij imponeerde de analyticus met name vanwege zijn tweebenigheid. Voor zijn basisdebuut van afgelopen zaterdag kwam hij al in elf wedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar in die duels kon de negentienjarige Taylor Van der Vaart nog niet overtuigen.

“Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Je hoort natuurlijk vanuit de Ajax-jeugd op wie je moet letten”, begint Van der Vaart tijdens Studio Voetbal. “En dan komen ze... Maar in Taylor was ik gewoon echt teleurgesteld. Ik had meer van hem verwacht. Nu speelt hij met veel meer vrijheid en vertrouwen. Ik denk dat Ten Hag in het begin tegen hem gezegd heeft dat hij verdedigender moet spelen. Maar zijn kwaliteiten liggen inderdaad bij het gaan en terugkomen. Én hij is tweebenig. Volgens mij weet hij niet eens of hij links of rechts is. Daarom denk ik dat Ajax daar heel veel plezier aan gaat beleven. Hij speelt nu natuurlijk ook in de basis. Dus hij weet me nu wel steeds meer te overtuigen”, aldus de analist.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk roemt naast de tweebenigheid ook de ‘basistechniek’ van Taylor. “Als Gravenberch straks vertrekt, dan loop je straks zeker niet voor schut met hem. Ik vond hem goed spelen en hij heeft gewoon een hele goede basistechniek, zonder franjes en rare fratsen. Hij is tweebenig, het is een box-to-boxspeler en je kan hem op meerdere posities op het middenveld wegzetten. Hij kan aanvallend als een soort Klaassen spelen, maar hij kan ook in een controlerende rol fungeren”, besluit Van Hooijdonk.

Eerder op de avond was ook Kees Kwakman tijdens Dit was het weekend zeer lovend over Taylor. “Ik vond hem goed spelen. Het was geen heel makkelijke wedstrijd, maar hij bracht dynamiek. Ik vind het heel opvallend dat hij volledig met links en rechts voetbalt, dat is echt heel grappig. Hij kwam heel vaak in de zestien, had de meeste dribbels en de meeste passes. Overigens ook het meeste balverlies, al zegt dat niet altijd wat. Het zegt ook dat hij risico neemt in zijn passing."