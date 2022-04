Cristiano Ronaldo voor het eerst herenigd met pasgeboren dochtertje

Vrijdag, 22 april 2022 om 13:31 • Tom Rofekamp

Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst beelden gedeeld van zijn pasgeboren dochtertje. De aanvaller van Manchester United laat op een nieuwe foto op Instagram zien hoe hij zijn jongste kind in zijn armen houdt in het bijzijn van zijn familie. Ook zijn vrouw Georginia Rodriguez vergezelt hem op de foto, die volgens Ronaldo net ontslagen is uit het ziekenhuis. De familie beleefde een horrorweek, nadat het zoontje van Ronaldo en Rodriguez al bij de geboorte overleed.

"Home sweet home", schrijft Ronaldo in de caption op Instagram> "Gio en ons kleine meisje zijn eindelijk weer bij ons. We willen iedereen bedanken voor hun aardige woorden en gebaren. Jullie support is erg belangrijk en we hebben alle liefde en respect gevoeld die jullie hebben voor onze familie. Nu is het tijd om dankbaar te zijn voor het leven dat we zojuist in onze wereld verwelkomd hebben."

Vanwege het tragische incident ontbrak Ronaldo dinsdag al in de wedstrijdselectie van United voor het duel met Liverpool (4-0 verlies). De supporters op Anfield lieten zich van hun beste kant zien. n de zevende minuut van het duel verwijzend naar het rugnummer van Ronaldo - kreeg de aanvaller een staande ovatie in het stadion van de aartsrivaal. Bovendien zong de Liverpool-aanhang het You'll Never Walk Alone. Beelden van de hartverwarmende actie gingen al snel de wereld over. Ronaldo reageerde al snel. "Eén wereld... Eén sport... Eén wereldwijde familie... Bedankt, Anfield. Mijn familie en ik zullen dit moment van respect en medeleven nooit vergeten", schreef hij donderdag op Instagram.

Ronaldo en zijn partner verloren een zoontje. Het stel was in verwachting van een twee-eiige tweeling. Het meisje is gezond ter wereld gekomen, het jongetje is overleden. Dit weekend zal Ronaldo wel weer bij de selectie zitten voor de kraker tegen Arsenal, zo gaf trainer Ralf Rangnick daags voor het duel aan op de persconferentie.