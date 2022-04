Manchester United deelt eerste beelden van Erik ten Hag in ‘iconic jersey’

Donderdag, 21 april 2022 om 19:02 • Mart van Mourik

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Manchester United heeft via zijn officiële website en sociale media de eerste beelden van Erik ten Hag in een shirt van the Red Devils gedeeld. “Erik ten Hag is officieel aangekondigd als onze nieuwe manager en we zijn verheugd om de eerste foto van de Nederlander met een Manchester United-shirt te presenteren”, zo beschrijft de club op de website. De huidige trainer van Ajax heeft getekend voor drie seizoenen met de optie voor een extra jaar en wordt de opvolger van Ralf Rangnick, die sinds december tijdelijk de honneurs waarneemt bij United na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer. Voor Ten Hag komt er komende zomer een einde van een dienstverband van vierenhalf jaar bij Ajax.