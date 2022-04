Legendarisch shirt van Maradona levert miljoenen op; familie twijfelt

Donderdag, 21 april 2022 om 07:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:39

Op het shirt waarin Diego Maradona twee wereldberoemde doelpunten maakte tijdens het WK in 1986 tegen Engeland is een bedrag van circa 4,8 miljoen euro geboden. Steve Hodge, die het shirt met rugnummer 10 destijds na afloop wisselde met de Argentijnse legende, biedt het shirt te koop bij een online-veiling van Sotheby’s. Er heerst echter verwarring, aangezien de familie van Maradona beweert dat het niet het shirt is waarin Maradona zijn beroemde 'Hand van God'-goal maakte.

Steve Hodge was de gelukkige international die van shirt met Maradona wisselde na afloop van de kwartfinale tegen Engeland. Het tenue dat Maradona destijds droeg gaat onder de hamer bij het veilinghuis Sotheby's, maar Maradona's dochter, Dalma, en zijn ex-vrouw, Claudia Villafane, suggereren dat nu juist het shirt geveild wordt dat hij droeg tijdens de eerste helft. Volgens hen zou Maradona in de rust van shirt hebben gewisseld.

Het veilinghuis claimt echter speciale technieken gebruikt te hebben om te achterhalen dat Maradona allebei zijn doelpunten in dit shirt maakte. De consternatie weerhield een bieder er niet van een openingsbod van vier miljoen pond, omgerekend zo’n 4,8 miljoen euro neer te leggen. De veiling loopt tot 4 mei. De verwachting van het veilinghuis is dat het tenue tussen de 4,8 en 7,2 miljoen euro zal opbrengen.

In de kwartfinale van het WK in 1986 besliste Maradona na rust eigenhandig de wedstrijd tegen Engeland. Pluisje wist de ban al vroeg in de tweede helft te breken via een solo vanaf het middenveld en verdubbelde de marge luttele minuten later met zijn wereldberoemde ‘Hand van God’, toen hij de bal met zijn hand in het doel tikte. Dankzij de 2-1 zege op Engeland won Argentinië uiteindelijk de wereldtitel door in de finale Duitsland met 3-2 opzij te zetten.