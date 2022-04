Pioli loopt woedend weg bij televisie-interview na nederlaag tegen Inter

Woensdag, 20 april 2022 om 11:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Stefano Pioli kon de nederlaag in de halve finale van de Coppa Italia tegen Internazionale maar moeilijk verkroppen. De trainer van AC Milan verscheen na afloop van de met 3-0 verloren stadsderby voor de camera bij Sport Mediaset, waar hij na het zien van de beelden ook snel weer vertrok. Doordat het heenduel in 0-0 was geëindigd plaatst Inter zich voor de finale van het Italiaanse bekertoernooi. Daarin is Juventus of Fiorentina - zij spelen woensdagavond tegen elkaar - de tegenstander.

"Wij gingen voor de winst, maar dat is niet gelukt", concludeerde Pioli na de nederlaag tegen Inter. "We hebben een sterke tegenstander getroffen. Dit is een zwaar maar duidelijk resultaat. Ik denk dat het verschil niet heel groot was op het veld. Inter scoorde op het juiste moment. We begonnen niet goed, incasseerden onmiddellijk een treffer." Inter kwam al na vier minuten spelen op voorsprong via Lautaro Martínez, die op slag van rust voor de verdubbeling zorgde. "We hebben kansen gehad om op gelijke hoogte te komen, maar kwamen daarna met 2-0 achter. Daarna werd het moeilijker."

?? Pioli sees the footage of Bennacer’s wrongly disallowed goal and ends his interview early. pic.twitter.com/YTrOq2c0ZB — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 20, 2022

Milan leek na ruim een uur spelen terug te komen in de wedstrijd na een schot uit de tweede lijn van Ismaël Bennacer. Volgens de interpretatie van scheidsrechter Maurizio Mariani stond Pierre Kalulu echter hinderlijk buitenspel. "Kijk naar de reactie van Handanovic, die protesteert niet eens...", aldus Pioli. "Het zegt genoeg dat een keeper keeper geen reactie geeft na het incasseren van een doelpunt. Als Kalulu hem daadwerkelijk had gehinderd, zou hij meteen zijn weggelopen om te protesteren. In plaats daarvan doet hij niets. Kom op zeg!"

Pioli zette vervolgens zijn microfoon af en ontbrak het interview. De derde en laatste Inter-treffer werd gemaakt door Robin Gosens, die zijn ploeg daarmee definitief naar de finale schoot. In de finale, die plaatsvindt op 11 mei, is Juventus of Fiorentina de tegenstander. Juve verdedigt woensdagavond een 1-0 voorsprong in het eigen Allianz Stadium. Voor Milan rest de strijd om de landstitel. Het elftal van Pioli, dat met 71 punten aan kop gaat, heeft een voorsprong van twee punten op achtervolger Inter, maar speelde wel een wedstrijd meer. Zondag staat in Rome de lastige uitwedstrijd tegen Lazio op de rol.