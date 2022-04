Bart Vriends: ‘Ik schoot bijna in de lach toen Bas Nijhuis affloot’

Dinsdag, 19 april 2022 om 19:43 • Dominic Mostert

Niet alleen voor de tv-kijkers, maar ook voor de spelers was het restant van Vitesse - Sparta Rotterdam (0-1) een vreemde gewaarwording. Dinsdagavond speelden de ploegen de resterende zes minuten uit, maar aan de stand veranderde niets meer. Ondanks de aanvallende intenties van Vitesse hield Sparta betrekkelijk eenvoudig stand. Na afloop vertellen de betrokkenen tegenover ESPN dat de wedstrijd nog korter aanvoelde dan gedacht.

Waar Rob Dieperink in het eerste deel van de wedstrijd de leiding had, was Bas Nijhuis aangesteld voor deel twee. Hij hoefde slechts tweemaal te fluiten: voor het begin en het eind. "Ik schoot bijna in de lach toen hij affloot", vertelt verdediger Bart Vriends van Sparta. "Het vloog voorbij. In werkelijkheid was het nog korter dan ik het me had voorgesteld. Maar het heeft uitgepakt zoals we voor ogen hadden. We hebben goed tegengehouden en de schade is beperkt gebleven."

Vriends spreekt van een 'poppenkast'. "Als het niet zo spannend en belangrijk was, dan had ik hier de gekte wel van ingezien. Het is krankzinnig om met al de aanwezige pers deze poppenkast te verslaan. Maar het is razend belangrijk voor ons, dus we hebben het heel serieus genomen en dat kun je ook afzien aan onze koppies", vertelt Vriends, doelend op de stand op de ranglijst. Dankzij de zege ruilde Sparta de achttiende plaats in voor de zestiende in de Eredivisie.

"Als het niet zo spannend en belangrijk was voor ons dan had ik er vooral de lol en de gekte van ingezien"#VITSPA pic.twitter.com/TgGedC5p8k — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2022

"Het was vreemd, heel vreemd", beaamt aanvoerder Adil Auassar. "Wij moesten ons aanpassen aan Vitesse. We hielden ze ver van ons doel, gelukkig waren het maar zes minuten vandaag. We hebben afgelopen weekeinde een tik gekregen tegen Fortuna, dat nemen we ons kwalijk. Maar we gaan door en daarin zijn deze drie punten belangrijk." Danilho Doekhi, die voor de gelegenheid als spits speelde voor Vitesse, beschrijft de wedstrijd als een 'heel gekke ervaring'.

" Ik hoopte een voorzet te krijgen, maar het mocht helaas niet zo zijn. Sparta was natuurlijk ook goed voorbereid en ze wisten wat ze moesten doen. Het was een keer met de ogen knipperen en het was voorbij", blikt Doekhi terug. Trainer Thomas Letsch van Vitesse stelt dat 'de zes minuten sneller voorbijgingen dan verwacht'. "De wedstrijd begon met Okoye die de bal bij zich hield. Ik wil niet klagen, maar uiteindelijk werd misschien vier minuten gevoetbald. We kwamen niet verder dan corners en lange ballen."