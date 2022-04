Afellay ziet markt openen voor ster in beker: ‘Die jongen is nu 3 klassen beter’

Zondag, 17 april 2022 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Studio Voetbal opent zondagavond met een minutenlange lofzang op Ibrahim Sangaré. De controlerende middenvelder van PSV wordt door de analisten van de talkshow unaniem gekozen tot man van de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (2-1 winst voor PSV). Ibrahim Afellay is bijvoorbeeld dolenthousiast over de ontwikkeling van Sangaré en denkt dat de Ivoriaans international uitstekend in de markt ligt. "Of het nou in Engeland is, of in Spanje", aldus Afellay.

"Sangaré is de man van de wedstrijd", zegt Pierre van Hooijdonk, die daarin ook Afellay en Theo Janssen achter zich krijgt. "Er waren veel meningen over hem dit seizoen, maar nu was hij heel balvast. De fysieke kracht van hem is bekend. Hij zat eigenlijk overal tussen. En bij de goal speelde hij natuurlijk een belangrijke rol, daar is hij ook weer bij", doelt Van Hooijdonk op de 1-1, waarbij Sangaré boven de defensie van Ajax uittorende om een vrije trap met het hoofd te verlengen, zodat Érick Gutiérrez bij de tweede paal kon binnenkoppen.

Was Ibrahim Sangaré de man van de wedstrijd tijdens de finale van de KNVB-beker? Aan tafel bij Studio Voetbal wordt erover gediscussieerd. pic.twitter.com/TyBPzgku4F — NOS Sport (@NOSsport) April 17, 2022

De analisten van Studio Voetbal zagen Sangaré op een atypische manier uitblinken, namelijk met het geven van schitterende passes. "Die balletjes kennen we eigenlijk niet zo van Sangaré, we kennen wél de tackles van hem. Dat laatste is ook met name zijn taak, bijvoorbeeld deze interceptie net voordat Brian Brobbey kan afdrukken", zo beschrijft Van Hooijdonk het handig uitgestoken been van Sangaré om het gevaar van de aanvaller van Ajax af te wenden. De Ivoriaan viel in de slotfase op met een schitterende lange pass richting invaller Yorbe Vertessen, die vrij kon controleren in het strafschopgebied. "Deze pass! Ik heb hem zulke balletjes nog niet vaak zien geven. Het zijn ballen die door ons 's avonds zouden worden besproken als een creatieve speler ze zou geven."

Presentator Sjoerd Ramshorst memoreert dat Sangaré in Nederland regelmatig zeer kritisch is bejegend. "Wat we hebben gezegd is dat zijn spel aan de bal te wensen over liet, dat was gewoon te zwak voor PSV", reageert Afellay. "Maar als je nu kijkt hoe hij dat in zijn tweede seizoen verder heeft ontwikkeld... deze jongen is gewoon drie klassen beter geworden. Voor hem gaan er nu heel veel markten open. Of het nou in Engeland is, of in Spanje. Ik denk dat hij zijn beste wedstrijd in de laatste...", aldus Afellay, die zijn zin niet mag afmaken van Arno Vermeulen.

Vermeulen vindt dat Sangaré verkeerd beoordeeld is in Nederland, maar Janssen is van mening dat de kritiek in het begin terecht was. "PSV heeft hem gekocht (in de zomer van 2020, red.), die hebben hem gescout en die hebben hem misschien al 100 wedstrijden gezien, die weten wat ze binnenhalen", legt Janssen uit. "Dan heeft dat tijd nodig in een nieuw systeem voordat dat eruit komt. In het begin was het wel zo dat hij gewoon heel veel balverlies had. Dan gaan wij hem beoordelen. Dat lag misschien ook aan de balans op het middenveld. Nu speelt Guti ernaast in plaats van Pablo Rosario, daar heeft het zeker mee te maken. Maar het was toch zo dat het in het begin niet zo goed was?"