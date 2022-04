Stekelenburg verraadt onbedoeld het leugentje van Ten Hag over Onana

Zondag, 17 april 2022 om 21:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:24

Maarten Stekelenburg geeft na afloop van de verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1) een kijkje achter de schermen bij Ajax. De routinier kwam zondag voor het eerst sinds eind augustus onder de lat te staan bij de Amsterdammers. Ten Hag blijkt voorafgaand aan de finale niet de complete waarheid te hebben verteld aan Hans Kraay junior, zo maakt Stekelenburg duidelijk.

"Ik hoorde aan het begin van de week al dat ik zou spelen", zegt Stekelenburg tegenover Kraay junior, die daarop vraagt of André Onana toen al geblesseerd was. Volgens de officiële lezing heeft de Kameroener een lieskwetsuur. "Dat is pas een paar dagen later gebeurd", reageert Stekelenburg met stalen gezicht. "Of ik nu blijf staan? Dat zul je aan de trainer moeten vragen. Als het aan mij ligt, wel." Volgens Stekelenburg was Onana dus al gepasseerd voordat de Kameroener geblesseerd raakte. Ten Hag kreeg voorafgaand de vraag: "Is Onana geblesseerd afgehaakt, of heb jij gezegd: 'Je gaat afhaken'?" Ten Hag zei toen: "Nee, hij is geblesseerd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stekelenburg was vanzelfsprekend dolblij om zijn rentree te mogen maken. "Ja, ik had er zin in. Finales willen we allemaal spelen, daar doe je het voor. Je wil prijzen winnen, het is alleen jammer genoeg niet gelukt", aldus de 39-jarige goalie. "Ik ben er lang uit geweest, maar was wel blij. Dan ga je je voorbereiden, dat is het eigenlijk."

Voor Stekelenburg was een terugkeer in een cruciaal duel zonder enig wedstrijdritme geen groot probleem. "Het is lang geleden dat ik speelde, maar ik heb wel vaker een periode gehad dat ik niet speelde, alleen toen trainde ik wel door. Dan mag je meteen beginnen in zo'n wedstrijd, maar op het moment dat het fluitsignaal gaat, gewoon je ding doen. De spanning was daarvoor al weg, hoor." Stekelenburg vindt dat er meer had in gezeten voor Ajax. "We speelden een redelijke eerste helft. Het is een topwedstrijd die beslist wordt op kleine dingen. We gaven het na rust binnen vijf minuten weg."