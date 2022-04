Schmidt kiest ook in bekerfinale tegen Ajax voor Veerman; Madueke ontbreekt

Zondag, 17 april 2022 om 16:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:08

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de bekerfinale tegen Ajax. De Duitse oefenmeester kiest voor dezelfde elf spelers als afgelopen donderdag in het verloren Conference League-duel met Leicester City. Het is voor het eerst in negen jaar dat PSV weer in de finale staat van de TOTO KNVB Beker. Drie keer eerder namen de Eindhovenaren het daarin op tegen Ajax, maar zowel in 1970, 1998 als 2006 bleken de Amsterdammers te sterk. Het duel in De Kuip begint om 18.00 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

Schmidt toonde zich vrijdag op de persconferentie hoopvol over de inzetbaarheid van Noni Madueke en Armando Obispo, maar het tweetal zit niet bij de selectie. PSV begint met dezelfde namen als afgelopen donderdag, toen met 1-2 werd verloren van Leicester City. Dat betekent dat Veerman hangend vanaf rechts speelt en Ramalho opnieuw de vervanger is van de geblesseerde Olivier Boscagli. Verder behoudt Yvon Mvogo zijn plek onder de lat, waardoor Joël Drommel op de bank plaatsneemt.

Rivaliteit PSV en Ajax bereikt hoogtepunt: 'Die snuifduif kan er niks van'

Dat PSV midweeks nog in actie is gekomen in de Conference League, mag volgens Schmidt geen excuus zijn. "Natuurlijk is dat lastig, maar we zijn er aan gewend. Al het hele seizoen spelen we al met dit schema", aldus Schmidt. "Natuurlijk vraagt het veel van de spelers, maar de kans om een prijs te winnen geeft de spelers nieuwe energie en motivatie. Dit is een fantastische wedstrijd. We kunnen deze prijs pakken. Daar ben ik overtuigd van. Daar ligt nu de focus op." Voor PSV is het de achttiende bekerfinale in de clubgeschiedenis. Negen keer ging de dennenappel mee terug naar Eindhoven.

PSV en Ajax trappen om 18.00 uur af in De Kuip. Het duel wordt live uitgezonden op FOX TV, waar de voorbeschouwing om 16.00 uur begint. Danny Makkelie is de scheidsrechter tijdens de bekerfinale, geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Joey Kooij fungeert als vierde man, terwijl Dennis Higler Makkelie bijstaat als videoscheidsrechter. Wanneer Ajax de TOTO KNVB Beker wint, wordt deze uitgereikt door Aron Winter. PSV zal bij bekerwinst gehuldigd worden door Guus Hiddink.

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Junior, Teze, Ramalho, Max; Sangaré, Gutíerrez, Götze, Veerman; Zahavi en Gakpo

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Brobbey en Tadic