Overtuigend Fortuna deelt machteloos Sparta flinke tik uit in degradatiekraker

Zaterdag, 16 april 2022 om 20:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:51

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond in een degradatiekraker op overtuigende wijze afgerekend met Sparta Rotterdam. Dankzij een treffer van Mats Seuntjens en dubbelslag van Paul Gladon pakte de ploeg van trainer Sjors Ultee drie hele belangrijke punten. Door de overwinning komt Fortuna op 26 punten uit 29 duels en wordt er verder afstand van de degradatiestreep genomen, terwijl Sparta met 22 punten hekkensluiter blijft.

De wedstrijd tussen de twee degradatiekandidaten stond oorspronkelijk op 18 februari op het programma, maar werd toen vanwege storm Eunice afgelast. Fortuna-trainer Sjors Ultee moest flink puzzelen voor het inhaalduel, aangezien Ben Rienstra, Lisandro Semedo en linksback George Cox om uiteenlopende redenen ontbraken. Ondanks de personele problemen was de openingsfase voor de thuisploeg, die na tien minuten een vrije trap op de rand van het strafschopgebied kreeg na een duw van Adil Auassar in de rug van Paul Gladon. Seuntjens toonde zich uiterst slim door de bal binnen te schieten, terwijl Sparta-doelman Maduka Okoye geen idee leek te hebben dat de vrije trap al was genomen: 1-0.

?? Mats Seuntjens doet het voor @FortunaSittard! "Okoye is boos, maar dát is nou slim."#forspa pic.twitter.com/oHG9AnzFBD — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2022

Sparta kreeg na de vroege achterstand direct een volgende tik te verwerken, aangezien Mario Engels vanwege een hamstringblessure de strijd moest staken. Met Adrián Dalmau als zijn vervanger binnen de lijnen, kropen de bezoekers langzaam maar zeker meer uit hun schulp, al leidde dit niet direct tot grote mogelijkheden. Fortuna wist dat een zege na de 0-2 thuisnederlaag tegen Heracles Almelo van twee weken terug noodzakelijk was. Uitgerekend in een fase waarin Sparta de zaken in defensief opzicht meer op orde had, slaagde de ploeg van Ultee erin om de marge te verdubbelen. Zian Flemming had een ragfijne voorzet in huis op Gladon, die overtuigend tegendraads in de lange hoek kon binnenkoppen: 2-0.

Sparta was niet in staat om in het eerste bedrijf een serieuze kans te creëren, maar leek op slag van rust wel terug in de wedstrijd te komen via Bart Vriends. De verdediger kopte een vrije trap van Younes Namli hard tegen de touwen, al ging er al snel een streep door de aansluitingstreffer. Het vasthouden van het shirt van Seuntjens werd gezien door de VAR, waarop scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de treffer te annuleren. De tactische omzettingen van Henk Fraser sorteerde in de tweede niet direct het gewenste effect, want Sparta bleek nog steeds niet in staat om aanvallend een vuist te maken.

De bezoekers leken gelaten op weg naar een nederlaag. Het was voor Fraser het sein om Tom Beugelsdijk in te brengen, echter bracht ook dat weinig teweeg. Sterker nog, het was vooral wachten tot Fortuna de degradatiekraker in het slot gooide en dat deed de thuisploeg een klein kwartier voor tijd via Gladon, die een hoekschop van Tijjani Noslin binnen knikte: 3-0. Sparta zal de de ruime nederlaag snel uit het hoofd moeten zetten, aangezien dinsdag het restant van het gestaakte duel met Vitesse op het programma staat. In de resterende zes minuten verdedigen de Rotterdammers een 0-1 voorsprong.