Veltman en Brighton flikken het weer en delen Tottenham gigantische tik uit

Zaterdag, 16 april 2022 om 15:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:42

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. Het elftal van Antonio Conte leek lange tijd af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel tegen Brighton and Hove Albion, maar moest in de slotminuut alsnog een tegentreffer incasseren: 0-1. Tottenham was aanvallend onmachtig en wist The Seagulls niet over de knie te krijgen. Door de nederlaag verzuimen de Noord-Londenaren afstand te nemen van Arsenal, dat later op de middag in actie komt tegen Southampton. De voorsprong op the Gunners, die twee wedstrijden minder speelden, bedraagt slechts drie punten.

Bij het in vorm verkerende Tottenham - de ploeg van Conte wist de laatste vier wedstrijden in winst om te zetten - begon Steven Bergwijn zoals te doen gebruikelijk op de bank. Joël Veltman kon wel rekenen op een basisplaats: hij maakte bij de bezoekers deel uit van de driemansdefensie. De eerste helft was er een om snel te vergeten. Tottenham leek in zijn aanvalsspel onmachtig, terwijl Brighton in de omschakeling op mogelijkheden loerde. Harry Kane zorgde vroeg in de wedstrijd voor het enige gevaar van Tottenham in de eerste helft, maar zijn afstandsschot ging ruim naast. Enock Mwepu produceerde namens Brighton een schot op doel, waar Hugo Lloris goed het zicht op had.

Mwepu mocht op slag van rust van geluk spreken toen hij met geel op zak tweemaal met een waarschuwing weg kwam. De Zambiaan werd daarop in de rust in de kleedkamer achtergelaten door Graham Potter. Na rust was het Tottenham dat voor het eerste moment van opwinding zorgde. Na een uur spelen bereikte Sergio Reguilon na een goede rush op de linkerflank Heung-Min Son, maar het schot van de Zuid-Koreaan werd gesmoord door Lewis Dunk. Een kwartier voor tijd kreeg Tottenham een goede kans nadat een afgeslagen bal terecht kwam bij de ingevallen Lucas Moura. De vleugelspeler zette de bal voor maar een glijdende Kane kon niet de bal bereiken.

Conte probeerde met het inbrengen van Bergwijn in aanvallend opzicht iets te forceren in de slotfase, maar zag de bezoekers er met de volle buit vandoor gaan. Na een aanval over links kroonde Leandro Trossard zich in zijn honderdste wedstrijd tot man van de wedstrijd. Bergwijn had de mogelijkheid om Tottenham een minuut later alsnog een punt te bezorgen, maar zijn inzet in kansrijke positie eindigde enkele meters naast. Voor Brighton is het de tweede zege op rij, nadat vorige week al knap met 1-2 werd gewonnen bij Arsenal. Tottenham behoudt de vierde plek, maar moet vrezen voor the Gunners, die met een achterstand van drie punten nog twee duels tegoed hebben.