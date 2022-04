‘Bayern wil langgekoesterd doelwit voor de neus van Dortmund wegkapen’

Donderdag, 14 april 2022 om 14:49 • Laatste update: 14:53

Karim Adeyemi is in beeld bij Bayern München, zo meldt Kicker. De aanvaller van RB Salzburg is onderwerp van gesprek in Beieren nu de contractonderhandelingen met Serge Gnabry maar moeizaam verlopen. Met Adeyemi zou Bayern een langgekoesterd doelwit van concurrent Borussia Dortmund vastleggen; de Duits international voerde zelfs al gesprekken met laatstgenoemde. Daarnaast wil Bayern Dortmund ook aftroeven in de strijd om Nico Schlotterbeck.

Adeyemi is bij Dortmund al langer in beeld als potentiële opvolger van Erling Braut Haaland. De Noorse doelpuntenmachine vertrekt deze zomer vrijwel zeker bij de Duitsers. Haaland heeft een gelimiteerde transferclausule van 75 miljoen euro in zijn contract, wat voor veel interesse bij Europese topclubs heeft gezorgd. Real Madrid en Manchester City lijken de frontrunners voor de handtekening van de spits. Maandag liet vermaarde transferexpert Gianluca Di Marzio ontvallen dat City naar verluidt de grootste kans maakt op de komst van Haaland, aangezien de club bereid lijkt te zijn al zijn wensen in te willigen.

Bayern lijkt echter tussenbeide te willen komen voor Haalands gedroomde opvolger. De club uit München, die dinsdag door Villarreal werd uitgeschakeld in de Champions League, sorteert met de interesse in Adeyemi mogelijk ook voor op een vertrek van zijn eigen topschutter. Robert Lewandowski wordt de laatste weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij der Rekordmeister, al liet bestuursvoorzitter Oliver Kahn dinsdag weten dat de Pool nog minstens een seizoen bij Bayern zou blijven.

Naast Adeyemi staat ook Schlotterbeck op het schaduwlijstje bij zowel Bayern als Dortmund. De 22-jarige verdediger maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door bij SC Freiburg, waardoor hij in de oefeninterland van Duitsland tegen Israël eind maart zelfs zijn debuut voor het Duitse nationale team mocht maken. Bayern zoekt naar een nieuwe centrale verdediger na het bevestigde vertrek van Niklas Süle naar nota bene Dortmund, terwijl Schlotterbeck al langer in verband wordt gebracht met die Borussen.