Van der Vaart kookt op CL-avond: ‘Het boeit me niet, het is gewoon een draak’

Woensdag, 13 april 2022 om 20:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:11

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het optreden van manager Thomas Tuchel tijdens de persconferentie van dinsdagavond. Na afloop van de uitschakeling in de Champions League gaf de coach van Chelsea zich geërgerd te hebben aan een onderonsje tussen scheidsrechter Szymon Marciniak en Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti. Als analist bij Ziggo Sport laat Van der Vaart woensdagavond weten zich enorm te storen aan de frustraties bij Tuchel.

Chelsea werd ondanks een 2-3 zege na verlenging uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League na een eerdere 1-3 nederlaag in Londen. Een contactmoment tussen de arbiter en Ancelotti na het laatste fluitsignaal schoot bij Tuchel in het verkeerde keelgat. “Ik zag de scheidsrechter hardop lachen met de coach van de tegenstander. Dat was op het verkeerde moment, kort na het laatste fluitsignaal van een wedstrijd van 120 minuten waarin een team alles heeft gegeven en gevochten heeft tot de laatste snik. Je stapt van het veld af en ziet de scheidsrechter lachen met de andere trainer. Die timing is heel, heel slecht”, zo sprak de manager.

Van der Vaart snapt niet waarom Tuchel zich dusdanig stoorde. “Ik hou van respect. Als je wint respect naar de tegenstander, en als je verliest vind ik respect nog mooier. Carlo Ancelotti doet bijvoorbeeld nooit iets verkeerd. Nooit. Maar dan zie je deze draak... Ik noem hem gewoon een draak, en het maakt me helemaal niets uit dat ze al beginnen mee te tikken. Als ik zijn assistent was geweest had ik gezegd: ‘Verliezen is prima, maar doe het met stijl.’”

“Ze spelen een fantastische wedstrijd en dit is een geweldige coach, daar ben ik honderd procent van overtuigd. Maar als je dan verliest en je geeft dit interview... daar kook ik dan van. Dit noemen ze dan een van de beste coaches ter wereld. Nou, nu dus even niet. Uiteindelijk komt dit gewoon heel slecht over. Dit moet je niet roepen. Je moet als trainer gewoon zeggen dat je trots op je team bent. Lekker boeiend of een scheidsrechter al dan niet lacht”, aldus Van der Vaart.