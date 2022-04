Villarreal gaat viraal met spottende tweet na stunt tegen Bayern München

Woensdag, 13 april 2022 om 07:26 • Laatste update: 07:32

Een plagerig bericht van Villarreal gaat momenteel viraal op Twitter. De Spaanse club plaatste zich dinsdagavond verrassend voor de halve finale van de Champions League na een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München, voldoende na 1-0 overwinning in de heenwedstrijd. “Welcome to UEFA Farmers League”, schrijft Villarreal in een tweet die al bijna 150.000 keer geliket is.

Villarreal sneert daarmee naar de mensen die LaLiga spottend bestempelden als farmers league. Met name na het vertrek van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo lieten critici zich nog weleens negatief uit over de Spaanse competitie. Villarreal deelt via het Engelstalige account dezelfde foto, alleen daar luidt de tekst daar small club bij. Ook op die tweet heeft Villarreal reeds meer dan 100.000 likes verzameld.

“Al sinds we aan Bayern gekoppeld werden, hebben we tegen onszelf gezegd dat we het konden halen. Dat geloof heeft ons geholpen het te halen”, zegt Gerard Moreno na afloop in gesprek met de UEFA. “We hebben in de heenwedstrijd nagelaten om het tweeluik te beslissen, maar alle kritiek vormde motivatie voor ons. Nu maakte Bayern de fout door het niet af te maken en daar hebben wij gebruik van gemaakt. Het is geweldig wat dit team bereikt heeft.”

“We zullen de halve finale benaderen met respect voor onze tegenstander”, gaat de spits van Villarreal verder. “Het is moeilijk geweest, maar we verdienden het om door te gaan. Ondanks dat we het defensief lastig hadden, wisten we dat we onze kansen zouden krijgen. Chukwueze wist daar het beste van te maken. We willen alle meegereisde supporters bedanken, het is geweldig om fan van Villarreal te zijn en je moet van avonden als deze genieten.”

“Het is ongelofelijk, we hebben hier hard voor gewerkt. Onze overwinningen boeken we als team en we hebben het erg moeilijk gehad, maar het is voor Villarreal geweldig om in de halve finale te staan”, jubelt Raúl Albiol. “Normaal gesproken speel je op dit niveau tegen de beste ploegen van Europa, dus het is mooi om jezelf te meten aan dit niveau. Lewandowski haalde het beste uit me naar boven, ik was negentig minuten lang volledig gefocust.”

Groot chagrijn bij Bayern München

“Het is extreem zuur dat we het doelpunt nog tegen krijgen, ondanks ons spel”, treurt Thomas Müller in gesprek met Amazon Prime. “We speelden een goede wedstrijd en werden vanaf het begin vooruit geduwd door de fans. Eigenlijk hadden we zelf voor het doel meer moeten doen. Maar een tegendoelpunt hing niet in de lucht, we verdedigden goed en bleven alert. Aan een doelpunt gaan altijd fouten vooraf. Op basis van deze wedstrijd hadden we het verdiend om door te gaan, maar in Villarreal mochten we blij zijn dat het bij 1-0 bleef. Al met al is dit heel moeilijk.”

Bayern-trainer Julian Nagelsmann noemt de heenwedstrijd ‘de sleutel’. “We hebben het tweeluik daar verloren, we speelden niet goed”, stelt Nagelsmann. “We speelden nu erg goed, tactisch en qua intensiteit was dit de beste wedstrijd in de afgelopen maanden. Misschien hadden we meer moeten scoren, maar over het algemeen was het een goede wedstrijd. Helaas gaven we in de slotfase wat ruimte weg. Dit is heel zuur.”