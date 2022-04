Beelden: vrouwelijke assistent-scheidsrechter krijgt rake kopstoot van trainer

Maandag, 11 april 2022 om 21:12 • Laatste update: 21:15

Een gewelddadig incident kost Rafael Soriano zijn baan als trainer, zo meldt zijn club Desportiva Ferroviária uit de Braziliaanse vijfde klasse. Soriano deelde bij een opstootje in de rust van de wedstrijd tegen Nova Venecia uit het niets een kopstoot uit aan vrouwelijke assistent-scheidsrechter Marcielly Netto, die meteen naar haar neus greep. De coach werd direct met rood van het veld gestuurd en even later dus ook ontslagen.

Toen bij de wedstrijd tussen Desportiva Ferroviária en Nova Venecia in de vijfde klasse van Brazilië het fluitsignaal klonk om te gaan rusten, stormde de trainer van de bezoekers het veld op. Soriano liet op een niet mis te verstane wijze aan de arbitrage weten het met iets niet eens te zijn. De manager ontving geel van de scheidsrechter tijdens het intussen ontstane opstootje. Toen de vrouwelijke grensrechter van dienst Soriano probeerde te kalmeren kreeg zij een kopstoot van de Braziliaan. Zij greep hierna meteen naar haar neus en keek verbouwereerd naar Soriano, die direct van het veld werd gestuurd door de scheidsrechter.

New low in football: Brazilian manager Rafael Soriano of 5th tier Brazilian club Desportivo Ferroviaria, headbutting a lineswoman pic.twitter.com/TPdXMCq6Qo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 11, 2022

Desportiva Ferroviária heeft in een statement aangegeven dat het de gebeurtenissen hekelt en dat de coach ontslagen is. “Desportiva Ferroviária benadrukt dat het elke vorm van geweld verwerpt, of het nu fysiek, verbaal, moreel of emotioneel is. Dat geldt vooral voor geweld tegen vrouwen en we leven mee met de arbitrage-assistent Marcielly Netto, voor wie we beschikbaar zijn voor alles wat nodig is. Tevens laten we via deze weg weten dat coach Rafael Soriano per direct ontslagen is." Ook geeft de club aan contact te hebben gezocht met de grensrechter, die echter nog niet gereageerd heeft.