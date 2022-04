Rachid Bouaouzan vrijgesproken van witwassen in grote drugszaak

Maandag, 11 april 2022 om 15:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:40

Rachid Bouaouzan is vrijgesproken van witwassen in een grote drugszaak, zo meldt het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer kwam in beeld toen de politie berichtendienst Encrochat wist te hacken. Er kon tussen april en juni 2020 live worden meegelezen met miljoenen chatberichten. Bouaouzan werd gelinkt aan de criminele organisatie rond de Rotterdamse drugsbaron Roger P., in de onderwereld beter bekend als ‘Piet Costa’.

De politie zou hebben kunnen lezen dat ‘Piet Costa’ en een medeverdachte Bouaouzan bestempelden als ‘die agressieveling’ en ‘de voetballer’. Op basis daarvan werd de voormalig profvoetballer van onder meer Sparta en Wigan Athletic ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van de organisatie van ‘Piet Costa’ en geldbedragen van 75.460 en 78.800 euro te hebben witgewassen. Bouaouzan zou tevens met drugsgeld een woning in de buurt van Barcelona hebben gekocht.

Costa is een bekende uit de jeugdjaren van Bouaouzan en kon voor bepaalde tijd in zijn woning verblijven. Het Algemeen Dagblad meldt bovendien dat de oud-voetballer onder meer tickets voor de drugsbaron kocht. Bouaouzan stond in maart 2021 terecht in het onderzoek 26Sartell, dat gaat over het invoeren van grote partijen drugs. Dit zou gaan om twee zendingen drugs uit 2015 en 2016, van 1015 en 3776 kilo. Bouaouzan werd maandag door de rechter vrijgesproken, omdat het niet onwaarschijnlijk is dat een voormalig profvoetballer grote uitgaven kon doen en hij door zijn voetbalcarrière een riant salaris had verdiend.

‘Piet Costa’ wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Nederland. Hij werd in juni 2020 aangehouden, iets eerder dan de politie Bouaouzan zou arresteren. Bouaouzan werd overigens tijdens zijn voetbalcarrière al veroordeeld. Niels Kokmeijer brak in 2004 door een tackle van hem tijdens de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Go zijn been, waardoor hij uiteindelijk een punt achter zijn carrière moest zetten. De KNVB schorste Bouaouzan voor tien wedstrijden, Sparta liet hem tot het eind van het seizoen niet meer spelen en het Openbaar Ministerie besloot hem uiteindelijk te vervolgen, wat resulteerde in een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Bouaouzan speelde daarna nog voor Wigan Athletic, NEC Nijmegen en Helsingsborg, alvorens er in 2014 een einde kwam aan zijn profcarrière.