‘Gevallen toptalent’ PSV verrast vriend en vijand: ‘Dit is gewoon fraude, man'

Maandag, 11 april 2022 om 09:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:03

Bruma heeft afgelopen zondag een sterke indruk gemaakt op de analisten van Studio Voetbal. De 27-jarige aanvaller - normaliter bankzitter - kreeg tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) de kans van Roger Schmidt, omdat de oefenmeester een aantal van zijn basiskrachten rust gaf. De analisten waren zichtbaar verrast over het spel van Bruma, die ondanks zijn voormalige status als toptalent lang geen potten heeft kunnen breken in Eindhoven.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zijn gasten naar het optreden van de Portugese vleugelaanvaller, die in de aanloop naar het Conference League-duel met Leicester City de kans kreeg. "Ik vond hem heel prima spelen", begint Ibrahim Afellay. "Korte combinaties, dat ben je normaal gesproken niet van hem gewend. Hij was heel erg actief en betrokken bij gevaarlijke momenten. Hij heeft ook een goede versnelling." Er wordt een beeld ingestart van een moment in de 71ste minuut, waarbij Bruma op grote snelheid langs zijn directe tegenstander snelt. "Hier ging effetjes de motor aan", oordeelt Afellay. "Dit is gewoon fraude, man."

Theo Janssen deelt de verbazing van zijn collega-analist. "We zijn zo vaak negatief geweest over deze jongen. Hij kon er helemaal niks van, en dit is dus dus eigenlijk heel erg. Dat hij zo goed speelt en dat hij er anderhalf jaar eigenlijk al helemaal niks van bakt. Ik vind dat als je zo goed kan voetballen, als je zo veel snelheid hebt, als je zo makkelijk kan bewegen, zo makkelijk een-twees maakt..." "Hoe komt dat dan?", vraagt tafelgenoot Jeroen Stekelenburg. "Vertrouwen, denk ik", speculeert Janssen.

Pierre van Hooijdonk wil niet zo ver in zijn lofzang gaan als zijn collega-analist. "Dit zijn spelers die er over het algemeen best goed uitzien. Ze hebben een goede techniek, zijn snel, fysiek ook nog sterk. Maar doelpunten?" Janssen haakt in. "We zaten een tijd geleden nog met de vraag of hij het wel zag allmaal. Maar als je hem nu zo ziet combineren, dan zie je het spelletje wel, toch?" "Het ziet er in ieder geval goed uit", geeft Van Hooijdonk toe. "Cody Gakpo dus maar op de bank?", stelt Janssen tot slot voor met een kwinkslag, waarop de discussie in schatergelach smoort.