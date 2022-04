Blunder Bayern met wissels krijgt geen staartje voor der Rekordmeister

De overwinning die Bayern München afgelopen zaterdag tegen Freiburg boekte blijft staan, zo heeft de de Duitse tuchtcommissie van de DFB bepaald. De koploper van de Bundesliga won mede dankzij een weifelend optreden van kersvers Oranje-international Mark Flekken met 1-4, maar de thuisploeg ging in beroep tegen de uitslag van de wedstrijd. De club claimde een reglementaire 3-0 overwinning nadat de bezoekers kortstondig met twaalf man op het veld stonden. De DFB heeft dat beroep nu dus afgewezen.

De rechtbank concludeert in de uitspraak dat de schuld van het incident niet bij Bayern ligt, maar bij dienstdoende scheidsrechter Christian Dingert. "Allereerst gaan we ervan uit dat alle spelers van Bayern München speelgerechtigd waren", liet commissievoorzitter Stephan Oberholz optekenen: "Desalniettemin is de op zijn best kleine schuldbijdrage van Bayern secundair aan het tekortschieten van de arbitrage.“

Er wordt gesproken over ‘verwijtbaar tekortschieten’ van Dingert, die volgens de rechtbank samen met zijn team de aangewezen persoon was om de verwarring te voorkomen. "Ze zijn hun verplichting om het aantal spelers en de grootte van het team te controleren niet nagekomen. Uiteindelijk zette de scheidsrechter de wedstrijd voort zonder nogmaals het toegestane aantal spelers te controleren", aldus Oberholz.

Freiburg rechtvaardigde zijn bezwaar met het feit dat Bayern München tijdens een wisselfase in de 86e minuut even twaalf in plaats van de toegestane elf man op het veld had staan en er dus volgens paragraaf 17, tweede lid, een speler die niet speelgerechtigd was, betrokken was bij het spel. Bij een 1-3 stand kwam Niklas Süle in de 86ste minuut al binnen de lijnen, voordat Kingsley Coman het veld verlaten had. Zo stond Bayern, terwijl het spel liep, precies twaalf seconden met twaalf man. Freiburg vangt met de claim dus bot bij de DFB en heeft laten weten de uitspraak te accepteren.