Dusan Tadic liep gebroken vinger op in Klassieker tegen Feyenoord

Dinsdag, 5 april 2022 om 18:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:54

Dusan Tadic heeft in de Klassieker tegen Feyenoord (3-2 overwinning) op 20 maart zijn vinger gebroken, zo onthult de aanvoerder van Ajax ruim twee weken later in gesprek met Ajax TV. De routinier tekende ondanks het fysieke ongemak voor de belangrijke gelijkmaker in de slotfase, waarna Antony Ajax de volle buit bezorgde. Tadic speelde zaterdag tegen FC Groningen (1-3) met beschermende tape om zijn vinger.

De verslaggever van het clubkanaal vraagt aan het begin van het interview waarom Tadic tape om zijn vinger heeft zitten. "Ik heb mijn vinger gebroken tegen Feyenoord", zo antwoordt de vleugelaanvaller van Ajax. "Maar ik speelde toen wel met heel veel adrenaline, dus ik heb er eigenlijk geen last van gehad. Of ik de pijn nu wel kan voelen? Nee, ik voel geen pijn", benadrukt Tadic met een lachend gezicht. "Het is een van de mooiste wedstrijden, De Klassieker. Het was een lastige wedstrijd, beide ploegen speelden goed. Maar het laatste half uur hebben we doorgeduwd en daar hadden ze moeite mee." De captain van Ajax kreeg tegen Groningen bier naar zijn hoofd gegooid nadat hij zijn ploeg op een 1-2 voorsprong had gebracht, maar dat was voor hem geen reden om theater te maken.

Dusan Tadic blijkt zijn vinger te hebben gebroken tegen Feyenoord, maar gelukkig: "Ik voel geen pijn." ?? ? 18.00 uur ?? ESPN, @AFCAjax TV pic.twitter.com/xoUDXlCw5v — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2022

"Ja, gratis biertje", grapt Tadic over het veelbesproken incident in Groningen. "Het deed me geen pijn, dus het is wel oké. Ook toen zat ik vol adrenaline en dan doet het me allemaal niets." Tadic legde na zijn treffer zijn vinger op de mond, om zo het Groningen-publiek stil te krijgen. Het kwam de aanvaller op de nodige kritiek te staan, onder meer van trainer Danny Buijs van de thuisploeg. De keuzeheer van Groningen vroeg zich zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie af waarom Tadic na zijn treffer zonodig moest provoceren.

Tadic kijkt bij Ajax TV kort terug op het voorval tegen zijn oude werkgever: "De fans van Groningen floten mij uit, maar ik snapte niet echt waarom. Ik heb daar namelijk prachtige jaren gehad. Ze zijn altijd trots geweest dat ik daar heb gespeeld. En ik heb altijd gezegd dat Ajax mijn droomclub is, voor mij de beste club ter wereld. Maar FC Twente en Groningen zijn voor mijn ontwikkeling ook heel belangrijk geweest. Als mens en als speler. En ik heb altijd gezegd dat ik nooit zou juichen tegen die ploegen. Want beide teams blijven voor altijd in mijn hart", aldus Tadic.

"Maar zaterdag werd ik vanaf het begin uitgefloten. Ik weet niet precies waarom. Maar goed, misschien zijn ze niet blij dat ik toen naar Twente ben gegaan", zoekt Tadic naar een reden voor het uitfluiten. "Maar ik heb nog nooit gejuicht toen ik tegen Groningen scoorde. Het was een gek moment, maar iedereen krijgt wat het verdient", herinnert de aanvoerder de Groningen-fans nog maar eens aan zijn doelpunt van zaterdag.