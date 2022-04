Overtuigd Club Brugge meldt zich met miljoenenbod bij FC Groningen

Maandag, 4 april 2022 om 09:53

Club Brugge heeft zich met een miljoenenbod bij FC Groningen gemeld voor Bjorn Meijer, zo meldt Voetbal International. De negentienjarige vleugelverdediger beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de huidige nummer acht van de Eredivisie en dat is bij meerdere clubs opgevallen. Een van die clubs is dus Club Brugge, dat al concreet actie onderneemt om Meijer los te weken bij Groningen.

Meijer doorliep de jeugdopleiding van Groningen en maakte vorig seizoen in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn debuut in de hoofdmacht. Deze voetbaljaargang begon Meijer aanvankelijk nog als bankzitter bij Groningen, maar sinds de jaarwisseling is hij een vaste waarde als linksback in het elftal van trainer Danny Buijs. Inmiddels heeft Meijer 21 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Groningen achter zijn naam staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van Meijer bij Groningen loopt nog door tot medio 2023, al heeft de club een optie om die verbintenis nog met een jaar te verlengen. Groningen liet vorig jaar al weten dit contract te willen opwaarderen en verlengen, maar de gesprekken daarover zijn inmiddels stilgelegd. Nu hoopt Club Brugge de concurrentie een stap voor te zijn en Meijer door snel te handelen te kunnen binnenhalen. De huidige nummer twee van de Jupiler Pro League was afgelopen zomer al in de markt voor Tyrell Malacia, maar nu moet Meijer dus de nieuwe linksback worden in het elftal van trainer Alfred Schreuder.