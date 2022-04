Dit was het Weekend raadt viltstift aan: ‘Was het misschien toch doping?’

Zondag, 3 april 2022 om 20:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:08

De mindere vorm van André Onana is Internazionale niet ontgaan, zo denkt Mario Been. De doelman van Ajax kan in de zomer transfervrij overstappen naar Milaan; volgens Fabrizio Romano tekende hij op 4 januari al een vijfjarig contract tegen een jaarloon van drie miljoen euro netto. Been betwijfelt of Inter nog wel zit te wachten op de Kameroener.

Onana vierde zaterdag zijn 26ste verjaardag, maar maakte geen sterke indruk in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3). Hij tastte mis bij een uithaal van Jörgen Strand Larsen, waardoor Groningen op voorsprong kwam. "Onana maakt een heel onzekere indruk, zeker in deze wedstrijd", oordeelt Been bij Dit was het Weekend op ESPN. Onana blunderde gedurende de Afrika Cup al tegen Burkina Faso en ging ook in de fout namens Ajax tegen Benfica in de Champions League: hij zat mis bij een vrije trap van Alejandro Grimaldo, waardoor Darwin Núñez de beslissende 0-1 kon binnenkoppen.

"Zou het toch doping geweest zijn?", zegt Kenneth Perez lachend over Onana. "Die is voor jouw rekening", zegt presentator Jan Joost van Gangelen over de opmerking. "Hij keepte zo fantastisch voor zijn schorsing", vervolgt Perez. "Het is nu zo onzeker allemaal, ook aan de bal. En het is vrij irritant dat hij steeds op de bal staat. Dat is ook heel sloom voor het spel." Been vraagt zich hardop af: "Heeft hij al getekend bij Inter? Anders zou ik dat maar met een viltstift gaan doen." De analisten merken dat heel Ajax kampt met een vormdip, al ziet Perez de koploper nog altijd als de favoriet voor de landstitel. Het verschil tussen Ajax en PSV bedraagt vier punten.

"Het ontbrak aan automatismen", merkt Been op over de wedstrijd in Groningen. "Veel spelers waren er niet bij (Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Antony, red.), al vind ik dat een slecht excuus bij een ploeg als Ajax. Op iedere positie heeft Ajax minimaal twee gelijkwaardige spelers staan." Been ziet het voor Ajax als een voordeel dat er geen doordeweekse wedstrijden meer zijn, terwijl PSV nog wel actief is in Europees verband. Perez vult aan: "Als ze enigszins in vorm raken, wordt het wel lastig voor PSV. Veel slechter dan dit kan bijna niet bij Ajax."