Uitshirt voor seizoen 2022/23 uitgelekt: Ajax gaat in het marineblauw spelen

Zondag, 3 april 2022 om 14:54

Het uitshirt van Ajax voor het seizoen 2022/23 lijkt te zijn uitgelekt. Het doorgaans betrouwbare Footyheadlines meldt dat de Amsterdammers volgend seizoen de uitwedstrijden in een marineblauw shirt met rode en goudgele accenten gaat spelen. De kraag en de randen van de mouwen krijgen vermoedelijk hetzelfde rode-goudgele patroon. De logo’s op het shirt moeten goudgeel worden, terwijl de kampioenssterren en de adidas-strepen op de mouw rood zijn.

The Ajax 22/23 away kit has been leaked. Thoughts?



??| @Footy_Headlines #Ajax | #Football pic.twitter.com/j94FjjaUJd