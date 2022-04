Leden Barcelona geven massaal groen licht voor ‘beste deal in historie’

Zondag, 3 april 2022

Niets lijkt de deal tussen Barcelona en Spotify meer in de weg te staan. Een ruime meerderheid van de leden van de Catalaanse grootmacht heeft zondag tijdens een speciale vergadering namelijk ingestemd met de samenwerking met streamingdienst. Van de 625 stemgerechtigden gaf maar liefst 85 procent de voorkeur aan de miljoenendeal met Spotify. Een grote stap richting een gezonde toekomst in financieel opzicht, zo oordeelt de tevreden voorzitter Joan Laporta.

Met ingang van komend seizoen zal de naam van Spotify op het shirt van Barcelona prijken bij zowel het mannen- als vrouwenelftal. Het van origine Zweedse bedrijf zal tot tenminste 2026 als shirtsponsor fungeren, terwijl daarnaast ook een akkoord is bereikt over de naamgeving van het Camp Nou, dat flink gerenoveerd zal gaan worden in de komende jaren. Het is voor het eerst sinds 1957 dat het onderkomen van Barcelona van naam verandert. Spotify gaat voor een periode van vier jaar 280 miljoen euro betalen om zich aan Barcelona te verbinden.

Rakuten was sinds de zomer van 2017 als hoofdsponsor aan Barcelona verbonden, maar het werd eerder al duidelijk dat de aflopende verbintenis met de huidige hoofdsponsor niet verlengd zou worden. Het Japanse bedrijf betaalde 55 miljoen euro per jaar. Spotify gaat nu op jaarbasis meer betalen dan de 68,5 miljoen euro die werd binnengehaald met de sponsoring op het shirt van de mannen, vrouwen en het trainingsshirt.

Laporta sprak tijdens de vergadering van zondag over 'de beste deal in de geschiedenis van Barcelona en een van de beste deals ter wereld'. Volgens de voorzitter had Barcelona opties die nog aantrekkelijker waren op financieel gebied, maar benadrukt dat het imago van Spotify beter aansluit op het unieke karakter van Barcelona. Laporta is tevens van mening dat deze stap wel gezet moest worden na de financiële crisis die was ontstaan onder diens voorganger Josep Maria Bartomeu. Het is overigens de eerste keer in de geschiedenis van het in 2006 opgerichte bedrijf dat Spotify op een dergelijke manier een samenwerking aangaat met een voetbalclub.